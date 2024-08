Hedgeové fondy přeskupují svá technologická portfolia. Nakupují Apple

Hedgeové fondy ve druhém čtvrtletí pokračovaly v nákupech největších technologických společností, včetně Applu, a zároveň omezovaly pozice na Nvidii. Přeskupovaly tak svá portfolia v rámci boomu umělé inteligence, který vyvolal bouřlivé oživení na americkém akciovém trhu.



Výrobce iphonů zaznamenal za tři měsíce do konce června největší nárůst tržní hodnoty, podle analýzy formulářů 13F. Jeho akcie během tohoto období vyletěly téměř o 25 %, když přilákaly hedgeové fondy k agregovaným čistým nákupům více než 8,5 milionu akcií. Mezi fondy, které nakoupily , byly také Janus Henderson Group a Third Point. Tairen Capital nakoupil 2,8 milionu akcií společnosti , což je největší nárůst, a společnost Renaissance Technologies přidala 1,31 milionu akcií.

Hedgeové fondy také podle údajů navýšily své expozice na další společnosti souvisejících s umělou inteligencí, jako je .com a Taiwan Semiconductor Manufacturing. Expozici na .com navýšilo nebo nově zaujalo 166 investorů, což je největší počet.

Naopak expozici na omezilo nebo snížilo 140 investorů, což je největší takové snížení. Přesto ale zůstal nejhodnotnějším celkovým podílem mezi hedgeovými fondy s 26,24 miliardami dolarů. Fondy zároveň ve druhém čtvrtletí prodaly akcie v rámci vybírání zisků po prudké rally na této akcii.

Trian Fund Management prodal také 29,69 milionů akcií , což je největší snížení ze strany investorské skupiny. Twin Tree Management prodal 512 934 těchto akcií.

Scion Asset Management Michaela Burryho pokračoval v posilování svého podílu v čínském technologickém gigantu Alibaba Group Holding a zároveň podle údajů Bloombergu snížil své celkové akciové portfolio na polovinu.



Ke změně holdingu hedgeových fondů došlo, když index S&P 500 díky odolné ekonomice a solidním firemním ziskům ve druhém čtvrtletí vzrostl o 3,9 %, což mu dopomohlo k 14% nárůstu během první poloviny roku 2024. Ale podmínky se od té doby změnily. V červenci se manažeři z Wall Street začali přesouvat z velkých jmen do menších a rizikovějších sektorů. A globální akciové trhy zasáhly začátkem měsíce masivní výprodeje kvůli obavám ze zpomalení ekonomiky USA a bubliny na AI.



Bloomberg dosud zanalyzoval formuláře 13F od 674 hedgeových fondů. Jejich společný holding dosáhl 443,46 miliardy dolarů ve srovnání s 427,22 miliardami dolarů, které držely tyto fondy o tři měsíce dříve.



V portfoliích hedgeových fondů představovaly technologie největší váhu, a to 27 %, následoval sektor spotřebního zboží s 16 %. Hodnota investic do komunikací klesla nejvíce ze všech odvětví. Největší nárůst zaznamenaly technologie.





Zdroj: Bloomberg