Rozbřesk: Fed může být s červencovou inflaci spokojen

Americká spotřebitelská inflace i v červenci dále jemně zpomalila, což vytváří prostor proto, aby Fed na svém zářijovém zasedání zahájil cyklus snižování oficiálních úrokových sazeb. V tuto chvíli to vcelku jasně vypadá na to, že prvním krokem bude pokles o standardních 25 bazických bodů.



Co se týká detailů červencového inflačního reportu, tak meziměsíční nárůst o 0,2 % byl sice zcela v souladu s očekáváním, ale nutně musely zaujmout dva pohyby: za prvé to byl další propad cen ojetých automobilů a za druhé návrat růstu cen nájemného k relativně vysokým hodnotám (šlo přitom především o imputované nájemné). Fakt, že nájemné rostlo relativně rychle (0,4 % m/m) zároveň implikuje, že všechny klíčové subindexy zúžené definice jádrové inflace rostly pomalejším tempem než 0,2 % meziměsíčně, což převedeno na roční bázi značí hluboko pod dvouprocentním inflačním cílem (pokud tedy bereme v úvahu sezóně očištěná data). V tomto kontextu by tedy Fed opravdu mohl být spokojen, neboť se mu zjevně daří ochlazovat ty inflační složky inflace, na které restriktivní měnová politika cílí (zejména inflace v sektoru služeb očištěná o ceny potravin, energií a eventuálně i nájemné).



Spokojenost americké centrální banky s inflačním vývojem by však mohla být nahlodána pokud by se ukázalo, že naplnění inflačního cíle je vykoupeno výrazným zhoršením pozice v druhé části mandátu Fedu - tj. v případě udržování (plné) zaměstnanosti. My již v tuto chvíli indentifikujeme, že se v americké ekonomice odehrávají menší negativní poptávkové šoky, přičemž je zapotřebí mít k dispozici další konjukturální data, aby bylo možné potvrdit či vyloučit zda jde o něco vážnějšího. Přesně mezi takové údaje lze zařadit dnes odpoledne zveřejněné maloobchodní tržby za měsíc červenec jakož i údaje týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna pozvolna zpevňuje a prostředí globálně slabého dolaru ji v posledních seancích hraje do karet. Měnový pár se tak dostal do okolí 25,15 EUR/CZK. Domácí scéna je v tomto týdnu relativně klidná a předpokládáme, že koruna i v nejbližších seancích bude primárně odrážet dění na globálních trzích - udrží se na vlně lehkého optimismu.



Eurodolar

Výsledek americké červencové inflace byl v souladu s tržními očekáváním, takže logicky nevygeneroval na eurodolarovém trhu výraznější pohyb.

Měnový pár se tak i dnes po ránu pohybuje v blízkosti 1,10 přičemž dalším impulzem k vyšší volatilitě by mohla být série důležitých amerických makro dat zveřejněná dnes odpoledne (v čele s údaji z maloobchodu).