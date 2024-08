Perly týdne: Růst akcií podle Citi a Morgan Stanley, Evropa chce hybridy a zlato a ropa podle Goldman Sachs

věří v další růst amerických akcií, neměl by ale být nijak prudký. míní, že významnou roli bude hrát snižování sazeb, protože by mohlo spustit přesun peněz z krátkodobých dluhopisů směrem k akciím. poukazuje na chování ceny zlata během cyklu poklesu sazeb a Bloomberg na rostoucí popularitu hybridů na evropském automobilovém trhu. Přinášíme pravidelné Perly týdne:



Pryč je závislost na velkých technologiích: Steve Wieting ze Global Wealth na Bloombergu uvedl, že americké akcie už nejsou svým růstem závislé na velkých technologických společnostech. Není tak závislý ani na „jednom jediném příběhu“. Hlavním tahounem trhu je makroekonomický vývoj. Ten charakterizuje klesající inflace a slušný růst hospodářství. K tomu se přidává růst zisků obchodovaných společností, který je zřejmý napříč většinou sektorů. Podle stratéga tato kombinace stačí, aby trh letos dál rostl. Nicméně zisky budou typické pro střední část cyklu, tedy nijak výrazné.



Evropa chce hybridy: Bloomberg se věnuje evropskému automobilovému trhu. Ten totiž v červenci stagnoval, ale pod povrchem se vývoj hodně lišil. Na jedné straně se totiž nachází vozy se spalovacím motorem spolu s elektromobily a na straně druhé hybridy. Jejich prodeje vzrostly o 26 %, zatímco u elektromobilů nastal pokles o 11 % a v Německu podle Bloombergu dokonce dosáhl 39 %. Takový vývoj může být ovlivněný nejistotou ohledně elektromobilů včetně nabíjecí infrastruktury. Bloomberg také uvádí, že přesun zájmu směrem k hybridům může být ovlivněn trhem s ojetými elektromobily.



Pospaný vývoj se projevil 15% poklesem prodejů Tesly, v Evropě naopak rostly prodeje a Mercedesu. K tomu Bloomberg dodal, že hybridy představují významnou součást strategie Toyoty a evropský vývoj tak může ukazovat, že tato automobilka „to odhadla správně“. Růst prodejů u a Mercedesu pak naznačuje, že lépe si vede luxusnější část trhu, prodeje společnosti Porsche ale klesly o 15 %. Na závěr pak znovu zaznělo, že na trhu s ojetými elektromobily probíhá „kolaps“, a to může ovlivňovat ochotu řidičů pořídit si nový elektromobil.



Zlato nahoru, ropa stagnující? ukazuje typický vývoj cen zlata poté, co americká centrální banka začala s cyklem snižování sazeb. Podle grafu cena tohoto kovu po prvním snížení sazeb v průměru roste. O to více, pokud se během cyklu dostaví recese. Platí ovšem jen v prvním roce, pak má v tomto scénáři spíše tendenci stagnovat a dostává se pod cenu zlata v případech, kdy se recese nedostavila:



Zdroj: X



Ve druhém grafu ukazuje vývoj cen ropy se svými predikcemi. Podle nich se dá čekat pohyb cen v rozmezí mezi 70 – 85 dolary, konkrétní predikce banky přitom odpovídají tomu, co nyní naznačují trhy s futures:





Zdroj: X



Rally ve Q4: Andrew Slimmon z Investment Management to vidí na rally na americkém akciovém trhu ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Projevit by se mělo i snižování sazeb, protože podle experta je nyní hodně peněz investovaných do krátkodobých dluhopisů. Pokud tedy sazby klesnou, může to vyvolat přesun těchto peněz směrem k akciovému trhu, protože atraktivita dluhopisů se sníží. Rychlost tohoto přesunu bude přitom přímo souviset s rychlostí, s jakou bude americká centrální banka snižovat své klíčové sazby.



Slimmon míní, že investoři se rozhodují na základě pohledu do zpětného zrcátka. Před časem tak vnímali, že výnosy dluhopisů leží vysoko. Zároveň měli v paměti propad akcií v roce 2020, přesouvali se tak k dluhopisům. Nyní se ale situace obrací, protože investoři si pamatují poslední dva roky, které přinesly rally na akciových trzích. A zároveň se blíží popsané snižování sazeb, což by dohromady mělo mít opačný efekt, tedy popsaný přesun k akciím.



V cenách a valuacích větších společností na americkém akciovém trhu je podle experta už očekávané snižování sazeb odraženo. Není si ale jistý tím, že to platí o dalších částech trhu včetně akcií menších firem. K pravděpodobnosti hladkého přistání uvedl, že je realistické. Očekávání jsou ale také nastavena optimisticky včetně růstu ekonomiky a poklesu inflace. K tomu Slimmon dodal, že výraznou součástí poptávky na trhu byly odkupy akcií. Podle něj ale bude tento faktor slábnout. Zisky obchodovaných firem by však měly letos táhnout trh ještě výš.