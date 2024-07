Perly týdne: Korekce ano, medvědí trh ne

Ed Yardeni míní, že korekce se bude koncentrovat zejména na velké technologické firmy, obrat k plošné korekci a medvědímu trhu je nyní nepravděpodobný. Podobně smýšlí Yung-Yu Ma z BMO Wealth Management, který kvůli klesající inflaci vidí i určitou možnost zářijového poklesu sazeb o 50 bazických bodů. A Dan Ives z Wedbush Securities se domnívá, že „AI párty se teprve rozjíždí“. Přinášíme pravidelné Perly týdne.





Summers rychlému snížení sazeb nefandí: Lawrence H. Summers nesouhlasí s názory, podle kterých je čas snižovat sazby už příští týden. Ekonom na Bloombergu řekl, že se snižováním je třeba být hodně opatrný. Nová data sice naznačují na klesající inflaci a slabší ekonomickou aktivitu a trhy tak tíhnou k zářijovému snížení sazeb, Summers se ale domnívá, že i s ohledem na vysoké rozpočtové deficity může být lepší počkat s tímto krokem „trochu déle“.



Centrální banka „musí zůstat mimo politiku, nesmí tíhnout ani na jednu stranu.“ K tomu Summers dodal, že zejména republikáni podle něj momentálně tíhnou k větším rozpočtovým deficitům, mimo jiné kvůli návrhům na snižování daní. Demokraté se také zřejmě nezaměřují na „fiskální výzvy“ dostatečným způsobem, ale „alespoň nepřilévají olej do ohně“. Právě fiskální oblast je přitom podle ekonoma jedním z nejvýznamnějších ekonomických témat současnosti.





Medvědí trh nepřichází, jen korekce na býčím trhu: Ed Yardeni z Yardeni Research na CNBC hovořil o tom, že během býčího trhu se běžně objevují korekce. Ta současná se podle něj u sedmičky nejoblíbenějších technologických titulů může zvrtnout v korekci „ošklivou“. Část peněz se přitom může přesouvat z této úzké skupiny akcií směrem ke zbytku trhu. Celkovou výraznou korekci ale ekonom nečeká, protože nečeká ani recesi a má za to, že investoři smýšlí podobně.



Yardeni tedy neočekává ani příchod medvědího trhu, a to i z toho důvodu, že Fed podle něj v podstatě slíbil „nízké sazby, pokud jich bude třeba.“ Celkový fundament dokonce „vypadá velmi dobře“ včetně revizí zisků obchodovaných společností. Následující graf ukazuje revize zisků na hlavních světových trzích:





Zdroj: X





Extrémní výkony akcií velkých společností relativně k malým: Jak ukazuje , akcie velkých společností se nyní nacházejí relativně k malým společnostem na 24letém maximu. Relativní cena akcií velkých firem byla na absolutním vrcholu v době, kdy kulminovala internetová bublina, pak došlo k prudké korekci a z úrovní blížících se dvěma spadly relativní ceny až k 0,5. Nový cyklus začal po roce 2008:



Zdroj: X





Sazby nahoru o půl procentního bodu? Mezi ty, kteří vidí v září možnost snížení sazeb o 50 bazických bodů, patří Yung-Yu Ma z BMO Wealth Management. Na CNBC ale nejdříve hovořil o tom, že trhy se nyní posunuly k větší skepsi ohledně toho, nakolik může umělá inteligence zlepšit ziskovost firemního sektoru. Podle něj je tak v současné době lepší přesunout se tam, kde je větší stabilita. Příkladem mohou být společnosti, které těží z vyšších vládních investic do infrastruktury či třeba společnosti provozující výletní lodě, u kterých je stále patrná silná poptávka.



Ma se podobně jako Yardeni domnívá, že tlak budou cítit především velké technologické společnosti. A také hovoří o dobrém fundamentu včetně ekonomického růstu a růstu zisků obchodovaných společností. Zmíněné snížení sazeb o půl procentního bodu pak nepovažuje za hlavní scénář, ale je možné zejména díky tomu, jak moc klesla v posledních měsících inflace. Fed také ke snižování sazeb tíhne a k tomuto kroku může vybízet i vývoj na trhu práce. Podle ekonoma by tak stačilo jen málo, aby se centrální banka přiklonila ke snížení sazeb ne o 25, ale o 50 bazických bodů.





AI párty teprve začíná? Dan Ives z Wedbush Securities se domnívá, že Google dotahuje náskok a výhled se u něj zlepšuje nejen v tradičních oblastech, jako je vyhledávání, ale i u umělé inteligence. K tomu dodal, že „u AI party je nyní devět večer a my si myslíme, že trvat bude do 4 ráno.“ Ives tedy věří, že téma umělé inteligence není ještě ani zdaleka u akcií vyčerpáno a býčí trh v této oblasti bude trvat ještě dlouho. V jiném přirovnání porovnal současnou situaci ke stavu v roce 1995, ne k roku 1999, kdy se schylovalo k prasknutí internetové bubliny.