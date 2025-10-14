Hledat v komentářích

Goldman Sachs překonala odhady. Banka profitovala z velkých IPO

Goldman Sachs překonala odhady. Banka profitovala z velkých IPO

14.10.2025 14:05
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Čísla hospodaření Goldman Sachs ve třetím čtvrtletí překonaly odhady Wall Street. Investiční banka hlásí rekordní tržby, jež byly meziročně o 20 procent vyšší a dosáhly 15,18 miliardy dolarů, zatímco trh předpokládal 14,21 mld. USD. Nad očekávání dopadl i zisk na akcii, který byl meziročně o 46 procent vyšší a činil 12,25 USD na akcii při konsenzu 11,02 USD.

Tržby byly nejenže nejvyšší za třetí kvartál v historii společnosti, ale zároveň třetí nejvyšší vůbec. Investiční bankéři vydělali na vyšších poradenských poplatcích a obchodníci využili aktivních trhů. Poplatky za investiční bankovnictví tak vyskočily na 2,66 miliardy dolarů z 1,87 miliardy před rokem. Tento výsledek byl rovněž nad odhadem analytiků (2,18 mld. USD).

Globální hodnota obchodů překročila ve třetím čtvrtletí jeden bilion dolarů – stalo se tak teprve podruhé v historii, k čemuž přispěla řada transakcí, které se dostaly na titulní stránky novin, píše agentura Bloomberg. Jako příklad lze uvést podíl na realizaci významných IPO (Figma, Klarna, Firefly Aerospace). Ostatně sám CEO David Solomon v září uvedl, že společnost měla jeden z nejrušnějších týdnů, co se týče IPO, za více než čtyři roky.

Poplatky za investiční bankovnictví zahrnovaly 1,4 miliardy dolarů z poradenské jednotky (meziročně +60 %), 465 milionů dolarů z upisování akcií a 788 milionů dolarů z upisování dluhů. Všechny tři jednotky překonaly očekávání.
Celkové poplatky za správu v divizi správy aktiv a majetku Goldman Sachs, tedy klíčové oblasti pro růst banky, také vzrostly na rekordní úroveň. Aktiva této divize vzrostla na rekordních 3,45 bilionu dolarů.

Zdařilé výsledky navazují na velice povedené druhé čtvrtletí, které rovněž svými tržbami a EPS výrazně předčily odhady analytiků. Nikterak velké překvapení to ale není, neboť Goldman Sachs pravidelně překonává očekávání Wall Street. V posledních dvou letech to bylo v každém kvartálu v průměru o 6,6 procenta.

Hospodářské výsledky v úterý zveřejnila také JP Morgan. I ta překonala odhady hlavně díky rostoucím trhům a nejaktivnějšímu čtvrtletí z pohledu IPO od roku 2021. Později vydá výsledky také Citi, ve středu pak následují Bank of America a Morgan Stanley.

Akcie Goldman Sachs reagují na výsledky v premarketu poklesem o dvě procenta, od začátku roku jsou však v plusu bezmála o 37 procent.

GS


