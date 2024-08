Perly týdne: Taleb o bitcoinu, Lee o akciovém trhu

Tom Lee z Fundstrat Global Advisors se domnívá, že klíčový pro vývoj na akciích bude VIX a jeho obrat směrem dolů. K tomu připomíná vliv sezónních faktorů. Nassim Taleb z Universa Investments nevidí bitcoin jako aktivum snižující riziko. A poukazuje na typický vývoj akciového trhu po jeho 5% propadu a na to, jak se jeho letošní výkony liší od standardního chování během roku.



Trhy mohou jít nahoru stejně, jako klesly: Tom Lee z Fundstrat Global Advisors na CNBC uvedl, že pokud trh oslabuje tak jako nyní, jeho celkové chování bývá symetrické. To znamená, že stejně rychle může přijít obrat směrem nahoru. Důležitým indikátorem tu je podle experta VIX, tedy ukazatel celkové volatility na akciovém trhu. Význam má i vývoj celkových finančních podmínek. K tomu Lee dodal, že pokud sazby půjdou dolů, může současné období skončit jako přechodné obavy z růstu ekonomiky. Domnívá se tak i proto, že „spotřebitel je stále silný“.



Expert míní, že současné dění na trzích mohlo do nemalé míry vyvolat překvapivé zvýšení sazeb v Japonsku, které se projevuje i za hranicemi této země. K tomu výnosy dvouletých vládních dluhopisů ukazují, že Fed měl již přikročit ke snižování sazeb. Nicméně Lee dodal, že vyšší sazby v Japonsku nemusí být pro USA nakonec negativní, a to je jeden z důvodů, proč by se mohl dostavit obrat trhu směrem nahoru.



„Trhy nemají rády překvapením a poslední čísla z trhu práce negativním překvapením byly,“ uvedl Lee. On sám se však domnívá, že tato čísla mohla být kvůli několika mimořádným faktorům spíše výjimkou. K VIXu ještě uvedl, že ve chvíli, kdy začne klesat, pak na akciích existuje příležitost, protože ty si svou korekcí již prošly. Svou roli ze sezónního hlediska ale může hrát i to, že je srpen (viz níže). Podle Leeho se totiž trhy obvykle drží touto dobou zpátky a na růstovou trajektorii se vydávají opět až v říjnu.



Trh se vrací k typickému ročnímu průběhu: ukazuje typické chování akciového trhu v USA během roku. Podle dat od roku 1928 si akcie v průměru za celý rok připisují asi 10 %, slabším obdobím bývá květen a září. Letos se akcie dvakrát pokusily odpoutat od standardního vývoje směrem nahoru, v prvním případě se na něj ale zase vrátily a nyní mají stejnou tendenci:





Zdroj: X



Airbnb v bodu zlomu? Bernie McTernan ze společnosti Needham hovořil na CNBC o tom, že Airbnb čelí slábnoucí poptávce a firma by se podle experta měla snažit expandovat za rámec svého jádrového byznysu. Jen to totiž může zvednout tempo jejího růstu k vyšším hodnotám. Hovořil v této souvislosti i o Uberu, kterému se daří dosahovat stále většího podílu na výdajích spotřebitele. McTernan se také domnívá, že u Airbnb dochází k převisu nabídky nad poptávkou. Pryč je také doba, kdy se lidé snažili zamluvit si ubytování půl roku dopředu z obav, že jinak se jim nepodaří ubytování získat.



Taleb vidí bitcoin jako typické rizikové aktivum: Nassim Taleb z Universa Investments vešel ve známost asi zejména kvůli svému konceptu černých labutí. Tedy extrémních událostí, které nelze predikovat, ale na které by podle Taleba měl být finanční a ekonomický systém připraven svým celkovým nastavením. Nyní Taleb na CNBC hovořil o svém pohledu na dění v ekonomice a na trzích. Bitcoin komentoval s tím, že opět ukázal svou spekulativní povahu. Podle experta jde o spekulativní rizikové aktivum, které svými pohyby kopíruje vývoj na akciovém trhu.



Taleb podle svých slov nemá představu, kam se bitcoin pohne ve vzdálenější budoucnosti. Zdůrazňuje, že nejde o „hedge“, tedy o aktivum, které by v investičním portfoliu fungovalo jako něco, co riziko tlumí. Na otázku týkající se zlata pak Taleb uvedl, že pokud nyní hodí na zem zlatý řetízek, za dva tisíce let tam stále bude beze změny. Bitcoin tuto vlastnost nemá, nyní nefunguje jako aktivum, které by uchovávalo hodnotu. „Možná může fungovat jako něco jiného, nestěžuju si na něj … jen z něj nedělejme to, co není.“



Akcie po korekcích: Ve světle současného dění na amerických akciových trzích ukazuje, jak si trhy v minulosti vedly po 5% oslabení. Průměrné posílení, které přišlo do roka poté, dosahovalo asi 11 % a to samé platí o mediánu návratnosti. Půl roku po oslabení přitom již akcie v průměru připisují přibližně 7 %. A tou dobou byla návratnost trhu v téměř 85 % případů pozitivní. Toto číslo ale při roční návratnosti klesá na 76 % případů:





Zdroj: X