Perly týdne: Hledání důvodů pro prodeje a realističnost robotaxíků

Doug Clinton ze společnosti Deepwater Asset Management se domnívá, že investoři nyní hledají důvody pro prodej technologických akcií. Stratég Sameer Samana nabádá k opatrnosti u nadšení z akcií malých firem. A Bloomberg se zamýšlí nad realističností brzkého rozjezdu robotaxíků.

Hledání důvodů pro prodeje: Na akciovém trhu momentálně panuje prostředí, ve kterém nelze ani v nejmenším nedosáhnout na očekávání. Pro Bloomberg to uvedl Doug Clinton ze společnosti Deepwater Asset Management v souvislosti se zveřejňováním posledních výsledků obchodovaných firem. Příkladem je podle něj a dá se obecně říci, že investoři hledají důvod pro prodej technologických akcií. „Hledají důvod pro to, aby mohli říci, že boom umělé inteligence skončil.“

Investoři podle Clintona chtějí vidět přínosy umělé inteligence „rychleji, než je racionální.“ Deepwater podle jejího zástupce na tento jev poukazuje již nějakou dobu, posledních 12 měsíců přitom ukazovalo, že velké technologické firmy mohutně investují do infrastruktury potřebné pro budoucí využívání umělé inteligence. Její plody „tu ale ještě nejsou“. Na trhu se tak objevuje netrpělivost, ale podle experta existuje skupina investorů, kteří se umělé inteligenci pečlivě věnují a ti mají realističtější očekávání. Netrpěliví jsou zejména ti, kteří celému tématu nevěnují zase tolik času. Z tohoto pohledu může být současná korekce ozdravným procesem.

Následující graf od ukazuje výsledky průzkumu zaměřeného na používání umělé inteligence ve firmách. Podle nich ji nyní nepoužívá více než 84 % a 71 % nečeká, že se tak stane v následujících 6 měsících. Používá ji 5 % společností a necelých 11 % si není jisto:

Zdroj: X

Na malé firmy stále čekat, u sazeb záleží na typu poklesu: Na CNBC poukazují na to, že podle některých názorů se blíží snižování sazeb, a to by mělo vytvářet prostředí nahrávající akciím malých společností. Stratég Sameer Samana ale zastává opačný názor. Připomněl, že když šly sazby nahoru, hovořilo se o jejich opožděném dopadu na ekonomiku. Podle něj je namístě takto uvažovat i při snižování sazeb. Také pokles sazeb by se totiž měl projevit se zpožděním. To znamená, že menší firmy by měly pocítit lepší prostředí až někdy v příštím roce.

Vedle menších firem stratég nefandí firmám v sektoru zboží dlouhodobé spotřeby a realitám, opak platí o sektorech, jako je průmysl či materiály a také u financí a energetiky. K tomu dodal, že v minulosti se moc nevyplatilo, pokud stratégové zvyšovali své cíle pro index S&P 500 v souladu s tím, jak posiloval trh. Podle Samary tu hraje velkou roli vývoj revizí očekávaných zisků, které zatím ve velkém nahoru nemíří. To se ale může změnit.

Co ale široce sdílený názor, podle kterého se „nebojuje s Fedem“? Podle tohoto pohledu se blíží snižování sazeb a trh by tedy měl jít nahoru. Samana na to odpověděl, že podle ekonomů jeho banky může snižování sazeb přijít až za dva měsíce, což je ještě dost dlouhá doba na to, aby trh „konsolidoval“. Pokud by se změnil obrázek u zmíněných revizí, změnilo by to atraktivitu celého trhu. U snižování sazeb pak podle experta hraje roli to, o jaký typ poklesu půjde.

Americká centrální banka může v září snížit sazby s tím, že by začal skutečný nový cyklus poklesu sazeb. Jenže sazby mohou jít dolů také jen s tím, že jde o jejich mírné dolaďování s cílem nastavit je na aktuální situaci v ekonomice. A existuje také možnost, že by nastalo agresivní snižování sazeb, které by ale znamenalo, že ekonomika výrazně ochlazuje. Pak by bylo namístě zaměřit se na defenzivní část akciového trhu a celkově tedy záleží na tom, v jakém kontextu pokles sazeb přichází.

Realističnost robotaxíků: Na Bloombergu si všímají toho, že analytik William Stein z Truist Securities informuje klienty, že zkoušel autonomní řízení Tesly a málem boural. Podle Bloombergu nešlo o nejnovější verzi tohoto řízení ve vozech . Ta ale říká, že lidé by měli její schopnost nabízet autonomní řízení posuzovat na základě vlastních zkušeností. A analytik k tomu píše, že jeho zkušenosti ukazují, že tato technologie ještě funkční není. Redaktor Bloombergu dodal, že on sám vyzkoušel verzi nejnovější a zde došlo oproti té předchozí ke zlepšení. Stein se ale i přes takové zlepšení ptá, jak by mohla překlenout mezeru mezi současným stavem a tím, když by lidé „seděli jen na zadním sedadle“. Tím myslí robotaxíky.