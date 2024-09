Goldman Sachs: Vítězství Trumpa zatíží americkou ekonomiku, Harrisová ji oživí. Klíčová jsou cla a imigrace

Ekonomové Group Inc. rozebrali možné ekonomické důsledky vítězství republikánů nebo demokratů v listopadových volbách. Dle jejich názoru hrozí v případě vítězství Donalda Trumpa americkému HDP zásah.

„Odhadujeme, že v případě Trumpova vítězství s přehledem nebo s rozdělenou vládou by zásah do růstu v důsledku cel a přísnější imigrační politiky převážil nad pozitivním fiskálním impulsem“ plynoucím ze zachování většiny daňových škrtů, napsali ekonomové Goldman Sachs včetně Aleca Phillipse v úterním sdělení podle agentury Bloomberg.

Podle odhadu týmu analytiků Goldman Sachs by v tomto scénáři dopad na hrubý domácí produkt dosáhl ve druhé polovině příštího roku vrcholu ve výši negativních 0,5 procentního bodu a negativní dopady by postupně odeznívaly v roce 2026. Předpokládají, že za Trumpa dojde k navýšení cel na dovoz automobilů z Číny o 20 procentních bodů, dále k vyšším clům na dovoz automobilů z Mexika a Evropské unie a ke snížení imigrace, které by zpomalilo růst pracovní síly.

Pokud by zvítězila viceprezidentka Kamala Harrisová a demokraté by získali kontrolu nad oběma komorami Kongresu, „nové výdaje a rozšířené daňové úlevy pro střední příjmy by o něco více než kompenzovaly nižší investice v důsledku vyšších sazeb daně z příjmu právnických osob,“ napsali ekonomové Goldman. To by vedlo k „velmi mírnému zvýšení průměrného růstu HDP v letech 2025-2026“.

Komentáře ke kampani

Pokud by Harrisová zvítězila v Bílém domě v případě scénáře rozdělené vlády, kdy by Republikáni ovládali alespoň jednu komoru Kongresu, „dopady politických změn by byly malé a v čistém vyjádření neutrální,“ napsal Phillips a jeho kolegové.

Trumpova kampaň uvedla, že prognostici nepředpokládali zrychlení růstu, které následovalo po jeho vítězství v roce 2016. „Tyto elity z Wall Street by měly moudře přezkoumat záznamy a uznat nedostatky své minulé práce, pokud chtějí, aby jejich nové prognózy byly považovány za důvěryhodné,“ řekl Brian Hughes, hlavní poradce kampaně.

Mluvčí kampaně Harrisové Joe Costello uvedl, že „odborníci zprava, zleva i ze středu se shodují na tom, že Trump hrozí ekonomickou katastrofou“ v podobě prudkého růstu nezaměstnanosti, inflační „bomby“, exploze dluhu a potenciální recese.

Vyhlídky v oblasti přistěhovalectví

Vzhledem k tomu, že prezident Joe Biden již podnikl kroky ke zpřísnění imigrace, banka očekává, že administrativa Harrisové bude dohlížet na zpomalení přílivu nových přistěhovalců na 1,5 milionu ročně, což je stále více než průměr před pandemií, který se pohyboval kolem 1 milionu. Trumpova vláda by pravděpodobně způsobila výraznější zpomalení na 1,25 milionu nebo - pokud republikáni ovládnou Kongres a zvýší zdroje na prosazování práva - na 750 000 ročně.

Mnozí ekonomové se domnívají, že prudký nárůst přistěhovalectví přispěl k silnému růstu zaměstnanosti v USA v posledních letech, a to navzdory vysokým úrokovým sazbám.

„Odhadujeme, že příspěvek imigrace k růstu pracovní síly v případě vítězství Harrisové by byl o 10 tisíc měsíčně vyšší než v případě vítězství Trumpa s rozdělenou vládou a o 30 tisíc měsíčně vyšší než v případě vítězství Republikánů," napsali ekonomové Goldman Sachs.

V oblasti obchodní politiky stratégové Goldman Sachs uvedli, že v případě vítězství kandidátky Demokratů neočekává další zvyšování cel.

Pravděpodobné zvýšení Trumpových cel vůči Číně, EU a Mexiku by vedlo k inflačnímu nárůstu s maximálním dopadem 30 až 40 bazických bodů na Federálním rezervním systémem preferovaný ukazatel cen, napsali ekonomové banky. Dodatečné univerzální clo ve výši 10 %, s nímž kandidát GOP přišel, by mělo větší dopad, i když by to trvalo déle.