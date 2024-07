Globální trhy po útoku na Trumpa zvyšují sázky na jeho vítězství. Dolar posiluje, výnosová křivka už je strmá

Když se po pokusu o atentát na Donalda Trumpa znovu otevřely světové finanční trhy, bylo jasné jedno: "Trump trading" nabírá na síle.

Série sázek - založená na očekávání, že návrat republikána do Bílého domu přinese snížení daní, vyšší cla a volnější regulace - nabírala na síle již od chvíle, kdy prezident Joe Biden svým špatným výkonem v debatě minulý měsíc ohrozil svou předvolební kampaň.

Obchodování se však prohloubilo a Trump povzbudil své příznivce a vzbudil sympatie tím, že prokázal vzdorovitou odolnost poté, co byl na pódiu na shromáždění v Pensylvánii postřelen do ucha.

Státní dluhopisy v pondělí na začátku obchodování klesly, přičemž ztráty vedly dluhopisy s dlouhou splatností v důsledku sázek, že Trumpova fiskální a obchodní politika podpoří růst. Výnos 30letých dluhopisů poprvé od ledna vzrostl nad dvouleté ekvivalenty.

Dolar se vůči většině srovnatelných měn zvýšil, Bitcoin vyskočil nad 60 000 USD, zatímco futures na index S&P 500 na září vzrostly o 0,4 %.

"Pro nás tato zpráva potvrzuje, že Trump je favoritem," řekl Mark , vedoucí globální devizové strategie a strategie pro rozvíjející se trhy v Toronto Dominion Bank. "Pro druhou polovinu roku a začátek roku 2025 zůstáváme býci na americkém dolaru."





Zdroj: Bloomberg

Do konce volební kampaně v USA zbývají ještě téměř čtyři měsíce, a tak je zde stále dost prostoru pro překvapení. Výskyt politického násilí může prohloubit obavy z nestability v USA a tlačit investory do útočištných aktiv, což by mohlo zastínit některé tržní pozice, které již proběhly v předvolebním období.

Někteří investoři navíc mohou chtít zaúčtovat brzké zisky nebo se obávat prohloubit již přeplněnou pozici.

"Politické riziko je binární a těžko se zajišťuje a nejistota byla vysoká, jak už to při těsném průběhu voleb bývá," uvedla Priya Misra, portfolio manažerka společnosti Investment Management.

"To zvyšuje volatilitu. Myslím si, že to dále zvyšuje šanci, že republikáni zvítězí," řekla a dodala, že "by to mohlo vyvolat strmější tlak na křivku".

I když obchodníci obecně neočekávají, že by Trumpův pokus o atentát vykolejil trajektorii akciového trhu v dlouhodobém horizontu, je pravděpodobné, že dojde ke zrychlení krátkodobých výkyvů cen. Trh se již potýká se spekulacemi, že ocenění je vzhledem k boomu akcií s umělou inteligencí a rizikům, která představují zvýšené úrokové sazby a politická nejistota, příliš napjaté.

Investoři však také očekávali, že z Trumpova vítězství budou těžit akcie bank, zdravotnictví a ropného průmyslu.

"Útok zvýší volatilitu," řekl David Mazza, generální ředitel společnosti Roundhill Investments, a předpověděl, že investoři by mohli hledat dočasné bezpečí v defenzivních akciích, jako jsou společnosti s velkou tržní kapitalizací. Podle něj to "také přidává podporu akciím, kterým se daří při strmější výnosové křivce, zejména finančním".





Zdroj: Bloomberg

Reakce se opakuje po první prezidentské debatě na konci června, kdy byl Bidenův slabý výkon považován za faktor zvyšující Trumpovy šance na zvolení.

Podle Michaela Purvese, generálního ředitele a zakladatele společnosti Tallbacken Capital Advisors, sice obchodníci s dluhopisy počítají s minimálně dvěma sníženími úrokových sazeb v roce 2024, ale výrazné zvýšení šancí Trumpa ve volbách by mohlo Federální rezervní systém přimět k delšímu setrvání u měnové politiky.

"Trumpova deklarovaná politika je - přinejmenším nyní - více proinflační než Bidenova," napsal, "a my si myslíme, že Fed bude chtít nahromadit co nejvíce suchého střelného prachu."

Zdroj: Bloomberg