Trumpovo vítězství je po debatě podle trhů pravděpodobnější, Morgan Stanley radí, jak ho zobchodovat

Podle banky dělá sílící vyhlídka na Trumpovo vítězství v prezidentských volbách z derivátů na zestrmění výnosové křivky atraktivní sázku. V Trumpova vítězství by totiž podle banky došlo ke zpomalení ekonomického růstu a zrychlení inflace.

Prezidentská debata v USA posílila možnost znovuzvolení Donalda Trumpa, což zostří pozornost na imigrační a celní politiku bývalého prezidenta, napsali stratégové banky v komentáři z 29. června. Obchodníci s dluhopisy se připravují na podobný výsledek, přičemž diskont výnosu desetiletých dluhopisů oproti dvouletým cenným papírům se minulý týden snížil nejvíce od ledna.

"Od debaty došlo k jasnému relativnímu posunu v pravděpodobnosti vítězství prezidenta Trumpa nad prezidentem Bidenem," napsali stratégové Matthew Hornbach a Guneet Dhingra. "Prudký posun pravděpodobností ve prospěch prezidenta Trumpa může být jedinečným katalyzátorem, který činí derivátové sázky na zestrmění výnosové křivky atraktivními."

Rekalibrace sázek může zkomplikovat výhled trhu s americkými vládními dluhopisy poté, co minulý týden ukončil dvouměsíční vítěznou sérii. Obchodníci počítají s rizikem pomalejšího růstu a rychlejší inflace, protože Trump slíbil deportovat přistěhovalce bez dokladů a zvýšit cla vůči Číně.

Zdroj: Bloomberg

"Trh se nyní musí potýkat s rostoucí pravděpodobností změn v imigrační a celní politice v ekonomice, jejíž růst se již ochlazuje, což zvyšuje pravděpodobnost, že trh bude počítat s dalším snížením úrokových sazeb v USA," napsali stratégové. "Vyšší vyhlídky na vítězství republikánů v situaci rostoucího zohledňování státního deficitu by mohly vyvolat tlak na růst prémií u dlouhodobých dluhopisů."

Vyšší cla i případná deportace migrantů by negativně ovlivnily hospodářský růst USA, uvedli minulý měsíc ve své prezentaci analytici . Zásah do ekonomiky by pravděpodobně podnítil Federální rezervní systém ke snížení úrokových sazeb, což by snížilo krátkodobé výnosy.

Rozpočtový úřad Kongresu odhadl, že imigrace přinese do hrubého domácího produktu 7 bilionů dolarů v příštím desetiletí.

Americká ministryně financí Janet Yellenová minulý měsíc uvedla, že Trumpova navrhovaná cla zvýší náklady spotřebitelů a zatíží americké podniky. Rychlejší inflace by byla špatnou zprávou pro dluhové nástroje s delší splatností, protože v průběhu času snižuje hodnotu jejich fixních splátek.

Zdroj: Bloomberg

Výsledek prezidentské debaty vyvolal vlnu výzev analytiků, jak se postavit k Trumpově vítězství. Společnost doporučuje investorům, aby na trhu amerických státních dluhopisů nakupovali zajištění proti inflaci.

Naokazu Koshimizu ze společnosti Securities očekává od Trumpovi administrativy fiskální expanzi a preferenci slabého dolaru. To by spolu s očekávaným tlakem na holubičí postoj předsedy Fedu vedlo ke strmější výnosové křivce v USA.

"Bylo by obtížné pokrýt fiskální expanzi v případě Trumpovy vlády pouze dodatečnými cly, pravděpodobnost vydávání dalších dluhopisů se tak zvýší," napsal v pondělí ve své poznámce hlavní stratég pro sazby společnosti . "Pokud se inflace opět rozhoří a základní úroková sazba Fedu zůstane vysoká, očekává se, že zvýšení úrokových plateb povede také k většímu fiskálnímu deficitu."

Zdroj: Bloomberg