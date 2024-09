Výprodej čínských akcií stlačil hlavní index na nejnižší hodnotu od začátku roku 2019

Čínské akcie klesly na nejnižší úroveň od ledna 2019, což je chmurný odraz toho, jak investoři ztratili víru v oživení zisků a ekonomiky země.



Index CSI 300 ve čtvrtek uzavřel poklesem o 0,4 %, čímž jeho propad od květnového maxima dosáhl přibližně 14 %. Benchmark pevninských akcií také směřuje k bezprecedentní čtvrté ztrátě v řadě.



Důvěra v krátkodobé oživení v Číně klesá, protože roky trvající krize v oblasti nemovitostí poškozuje spotřebu a ohrožuje cíl růstu země ve výši přibližně 5 %. Další ranou pro sentiment je rostoucí geopolitické napětí před listopadovými prezidentskými volbami v USA. Oba kandidáti během nich přitvrdili svou protičínskou rétoriku.

debaty, která byla ve středu vysílána v Asii.



„Hloubka a zakořeněnost problémů, jako jsou dezinflační tlaky, anemická spotřeba a prodloužený propad v oblasti nemovitostí, se nyní staly zjevnými,“ uvedl Nathan Chow, hlavní ekonom DBS Bank (Hong Kong) Ltd. „Toto rostoucí uvědomění si zakořeněných rizik prudce změnilo náladu na trhu na medvědí.“

Zdroj: Bloomberg

Čína v letošním roce podnikla kroky k řešení slabosti trhu, včetně nákupů burzovně obchodovaných fondů ze strany státních fondů a přísnějšího dohledu nad krátkými prodeji a kvantovými obchodními aktivitami. Zatímco tato opatření podnítila rally od února do poloviny května, pokles od té doby naznačuje, že obchodníci chtějí zásadní řešení problémů s nemovitostmi a příznivější podnikatelské prostředí.



Riziko pro Si Ťin-pchingovu vládu spočívá v tom, že prodloužený propad trhů může dále podkopat důvěru a v negativní zpětné vazbě zatemnit vyhlídky na hospodářské oživení. Údaje za srpen zatím ukazují, že ekonomika se snaží znovu nabrat dynamiku. Tovární aktivita klesla již čtvrtý měsíc v řadě, zatímco jádrová inflace ochladla na nejslabší hodnotu za více než tři roky.



Znepokojivým znamením toho, co může přijít s blížícími se volbami v USA, jsou rétorické útoky obou prezidentských kandidátů proti Číně během debaty v tomto týdnu.



Viceprezidentka Kamala Harrisová udeřila na svého soupeře a bývalého prezidenta Donalda Trumpa, že nechrání americké zájmy před Čínou. Trump opět naznačil, že v případě svého listopadového zvolení by cla vůči Číně dále zvýšil.

„Kromě vztahů mezi Čínou a USA, kdy jsou oba prezidentští kandidáti naladěni proti Číně, ovlivňují investiční náladu také makro faktory,“ uvedl Kenny Wen, vedoucí investiční strategie ve společnosti KGI Asia Ltd. „Z technického hlediska, pokud index CSI 300 prolomí letošní úroveň podpory, může dojít k dalšímu kolu prodejního tlaku. Index může dále testovat minimum roku 2019 nebo ještě nižší úroveň.“

