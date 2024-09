Akcie se odrazily a před ECB zůstávají v růstové náladě

Včera odpoledne jsme se na tomto místě podivovali nad zvláštním poklesem akcií po amerických inflačních datech. Následoval ale rychlý obrat a Wall Street se pod vedením techu vyšvihla nahoru. Růstová nálada se následně přenesla do Evropy, kde klíčové indexy přidávají asi 1 až 1,5 procenta. A mírně v plusu jsou před startem další seance také americké futures.



Dnes jsou na programu další inflační data ze zámoří, ale půjde o výrobní ceny, které podle nás s trhy hýbat nebudou, zvláště když už máme důležitější informaci o cenách spotřebitelských. V centru pozornosti bude ECB, která dnes jedná o úrokových sazbách.

Od Evropské centrální banky se asi překvapení nedočkáme, depozitní sazba by měla klesnout o 25 bps a nová prognóza se příliš měnit nebude. Do konce roku by po dnešku měla ECB snížit sazby podle trhu ještě určitě jednou, možná dvakrát. Kumulativně je v OIS zaceněno 62 bps. Banka k výhledu bude mlžit a jako vždy ho podle nás sváže s nově příchozími daty, neboť jestřábímu křídlu se nechce spěchat s uvolňováním, když inflace není ještě úplně na cíli.

Efekt na akcie by měl být víceméně neutrální, zatímco euru může takový výsledek vyhovovat, neboť by implikoval, že ECB možná bude v tempu uvolňování politiky za Fedem zaostávat. Podle nás však pro takové zaostávání není důvod a vzhledem k vývoji a zprávám z reálné ekonomiky by sazby měly jít dolů na každém dalším zasedání. Takový příslib dnes ale nedostaneme a očekávání se budou formovat až právě s přísunem dalších dat.

Dnes eurodolar zatím vyčkává u 1,1015 a evropské dluhopisové výnosy o pár bodů stoupají, podobně jako ty americké. Ropa se obchoduje procento v plusu. Koruna včerejší vylepšení sentimentu nevyužila a dnes dál mírně slábne směrem nad 25,10 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:23 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1292 0.1703 25.1345 25.0719 CZK/USD 22.8060 0.1317 22.8115 22.7565 HUF/EUR 396.4631 0.0692 397.0200 395.7393 PLN/EUR 4.3009 0.3371 4.3046 4.2869

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8465 0.0540 7.8515 7.8303 JPY/EUR 157.3065 0.3550 157.5189 156.6421 JPY/USD 142.7605 0.3127 143.0460 142.2300

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8439 -0.0551 0.8446 0.8437 CHF/EUR 0.9420 0.3673 0.9420 0.9378 NOK/EUR 11.9232 -0.2714 11.9726 11.9135 SEK/EUR 11.4205 -0.1801 11.4526 11.4142 USD/EUR 1.1018 0.0427 1.1024 1.1005

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4979 -0.0267 1.5022 1.4936 CAD/USD 1.3570 -0.0298 1.3580 1.3565