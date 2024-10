Celosvětový akciový optimismus vyvolává prodejní signál, ukazuje průzkum BofA

Investoři jsou tak optimističtí, že by podle průzkumu mohl přijít čas začít prodávat globální akcie. Alokace do akcií prudce vzrostly, zatímco expozice na dluhopisy klesla a úroveň hotovosti u celosvětových portfoliích v říjnu rovněž klesla na 3,9 % ze 4,2 % v minulém měsíci. To značí „signál prodávat“ globální akcie, napsali v úterý stratégové pod vedením Michaela Hartnetta.





Říjnový průzkum ukázal „největší skok v optimismu investorů od června 2020 v souvislosti se škrty Fedu, čínskými stimuly a měkkým přistáním,“ napsal Hartnett a jeho tým. Akciové alokace se oproti minulému měsíci téměř ztrojnásobily (31 % má u akcií čisté nadvážení), a také alokace do dluhopisů zaznamenaly rekordní výkyv (15 % má čisté podvážení).



Podobných prodejních signálů bylo od roku 2011 zaznamenáno 11, přičemž globální akcie klesly po těchto signálech během jednoho měsíce v průměru o 2,5 % a v následujících 3 měsících o 0,8 %. "Pěny přibývá", ale indikátor medvědů a býků BofA se stále nachází pod úrovní "velkého prodejního signálu" na 8, uvedl tým.

Po volatilním začátku září navázaly globální akcie na svůj býčí trend díky popostrčení ve formě snížení úrokových sazeb centrálními bankami, odolné ekonomiky a fiskálních a měnových stimulů v Číně. Index MSCI All-Country World v pondělí dosáhl rekordního maxima, když jej táhly silné americké akcie. Výsledková sezóna za třetí čtvrtletí měla v USA dobrý začátek. Velké banky minulý týden uklidnily trh, a tak index S&P 500 v pondělí prodloužil pětitýdenní zisk a zaznamenal své 46. historické maximum v tomto roce.



Podle průzkumu 76 % investorů nyní očekává měkké přistání, zatímco pouze 8 % jich předpovídá tvrdé přistání. Investoři také očekávají, že Fed během příštích 12 měsíců sníží sazby v průměru o dalších 160 bazických bodů.



Optimismus mezi respondenty průzkumu se odraží ve velké rotaci z defenzivních sektorů, jako jsou základní zboží a veřejné služby, do rozvíjejících se trhů, diskrečních a průmyslových akcií.Mezi nejvíce přeplněné obchody obecně patří dlouhé pozice na skupinu Magnificent 7 (43 %), dlouhé pozice na zlato (17 %) a dlouhé pozice na čínské akcie (14 %). Největšími vítězi čínských stimulů jsou akcie a komodity rozvíjejících se trhů, zatímco největšími poraženými jsou vládní dluhopisy a japonské akcie, ukázal průzkum.



Za největší rizika označili investoři geopolitický konflikt (33 %), zrychlující inflaci (26 %), americkou recesi (19 %) a volby v USA (14 %). Další zajímavostí z průzkumu, který proběhl mezi 4. a 10. říjnem a který oslovil 195 účastníků s majetkem 503 miliard dolarů, je, že přibližně třetina investorů se chystá zvýšit zajištění před volbami v USA s přesvědčením, že vyvolají prudký nárůst výnosů dluhopisů a amerického dolaru a zároveň by zasáhly index S&P 500.



Zdroj: Bloomberg; Obrázek vytvořen AI