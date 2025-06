IEA: Investice do energetiky letos vzrostou na rekordních 3,3 bilionu USD

Globální investice do energetiky se v letošním roce zvýší na rekordních 3,3 bilionu dolarů (téměř 72 bilionů Kč). A to navzdory nepříznivým vlivům plynoucím ze zvýšeného geopolitického napětí a ekonomické nejistoty. Ve své výroční zprávě k tomuto tématu to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Nejvíce do energetiky investuje Čína, citelný je nárůst investic do nízkoemisních zdrojů.



Technologie čisté energie teď přitahují dvakrát více kapitálu než fosilní paliva. Investice do čistých technologií – obnovitelných zdrojů, jaderné energie, sítí, skladování, nízkoemisních paliv, zvýšení účinnosti a elektrifikace – se letos podle odhadu zvýší na rekordních 2,2 bilionu dolarů. To odráží nejen úsilí o snižování emisí, ale také rostoucí vliv průmyslové politiky, obavy o energetickou bezpečnost a cenovou konkurenceschopnost řešení založených na elektřině. Investice do ropy, zemního plynu a uhlí dosáhnou 1,1 miliardy dolarů.



"Uprostřed geopolitických a ekonomických nejistot, které zastiňují výhled světa energetiky, vidíme energetickou bezpečnost jako klíčový faktor růstu globálních investic," uvedl výkonný ředitel IEA Fatih Birol. "Rychlé změny v ekonomice a v obchodě znamenají, že někteří investoři zaujímají vyčkávací přístup ke schvalování nových projektů v energetice, ale ve většině oblastí jsme významné důsledky pro stávající projekty zatím nezaznamenali,“ dodal.



Když IEA před téměř deseti lety zveřejnila první vydání své zprávy o globálních investicích do energetiky, ukázalo se, že investice do energetického sektoru v Číně v roce 2015 jen těsně přesáhly investice ve Spojených státech, upozornil Birol. "Dnes je Čína zdaleka největším investorem do energie na světě a vynakládá za energii dvakrát tolik co Evropská unie – a téměř tolik co EU a Spojené státy dohromady," řekl.



Za posledních deset let se podíl Číny na globálních výdajích na čistou energii zvýšil z jedné čtvrtiny na téměř jednu třetinu, a to díky strategickým investicím do široké škály technologií, včetně solární, větrné, vodní a jaderné energie, baterií a elektromobilů. Zároveň se globální výdaje na těžbu ropy a zemního plynu přesouvají na Blízký východ.



Dnešní investiční trendy podle zprávy jasně ukazují, že se blíží nová éra elektřiny. Před deseti lety byly investice do fosilních paliv o 30 procent vyšší než investice do výroby elektřiny, sítí a skladování. Letos se očekává, že investice do elektřiny budou přibližně o 50 procent vyšší než celková částka vynaložená na uvedení ropy, zemního plynu a uhlí na trh.



Celosvětově se výdaje na výrobu elektřiny s nízkými emisemi za posledních pět let téměř zdvojnásobily, v čele se solární fotovoltaikou. Očekává se, že investice do solární energie letos dosáhnou 450 miliard dolarů, což z nich činí největší položku v globálním inventáři investic do energetiky. Investice do bateriového ukládání energie také rychle rostou a letos podle odhadu IEA překročí 65 miliard dolarů.



Příliv kapitálu do jaderné energie za posledních pět let vzrostl o 50 procent a letos by měly tyto investice dosáhnout přibližně 75 miliard dolarů. Rychlý růst poptávky po elektřině také podporuje pokračující investice do těžby uhlí, zejména v Číně a v Indii. Loni Čína zahájila výstavbu uhelných elektráren s kapacitou téměř 100 gigawattů, čímž se celosvětový počet schválených uhelných elektráren dostal na nejvyšší úroveň od roku 2015.



Znepokojivým signálem pro bezpečnost dodávek elektřiny je, že investice do sítí, které nyní dosahují 400 miliard dolarů ročně, nedrží krok s výdaji na výrobu a elektrifikaci. Udržení bezpečnosti dodávek elektřiny by vyžadovalo, aby se investice do sítí do začátku příštího desetiletí vyrovnaly výdajům na výrobu. Tomu brání hlavně zdlouhavé povolovací řízení.



Nižší ceny ropy a slabší poptávka po ní by podle zprávy měly vést k prvnímu meziročnímu poklesu investic do těžby ropy od propadu způsobeného pandemií covidu-19 v roce 2020. Očekávaný šestiprocentní pokles bude způsoben především propadem výdajů na těžbu ropy z nízkotlakých vrstev v USA. Naproti tomu investice do nových zařízení na zkapalněný zemní plyn (LNG) silně rostou, spuštění nových projektů se chystá v USA, Kataru, Kanadě i jinde.