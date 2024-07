IEA: Globální poptávka po elektřině poroste nejrychleji za téměř 20 let

Celosvětová poptávka po elektřině by měla v letošním roce růst nejrychleji za téměř 20 let kvůli zvyšujícímu se zájmu o klimatizace v reakci na vlny veder, ale také kvůli silnému hospodářskému růstu a využívání technologií, jako jsou elektromobily a tepelná čerpadla. Tento trend bude pokračovat i v příštím roce a bude podporovat také výrobu elektřiny z uhlí, přestože se zvýší výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů. Uvedla to ve svém výhledu Mezinárodní agentura pro energii (IEA).



Letos se má celosvětová spotřeba elektřiny zvýšit o zhruba čtyři procenta, nejvíce od roku 2007. Stejným tempem má poptávka růst i v roce 2025. V roce 2023 se přitom spotřeba zvýšila o 2,5 procenta.



"Růst celosvětové poptávky po elektřině v letošním a příštím roce bude patřit k nejrychlejším za posledních 20 let, což poukazuje na rostoucí roli elektřiny v našich ekonomikách i na dopady velkých veder," uvedl ředitel IEA pro energetické trhy a bezpečnost Keisuke Sadamori. Růst má být nejvyšší od roku 2007 s výjimkou mimořádného oživení v důsledku globální finanční krize a pandemie nemoci covid-19, upozornila IEA.



Kvůli vlně veder by rostoucí používání klimatizací mělo být primárním pohonem růstu poptávky. Aby se podařilo udržet spolehlivost dodávek, bude potřeba využít "špinavějších" zdrojů pro výrobu elektřiny, jako je uhlí. Růst poptávky po elektřině také způsobuje zájem o umělou inteligenci (AI).



Nejvíce se má poptávka letos zvýšit v Indii, a to o osm procent. V Číně stoupne o šest procent. V Evropské unii se má po dvou letech poklesu zvýšit poptávka o 1,7 procenta. Ve Spojených státech má poptávka vzrůst o tři procenta, když loni kvůli mírnému počasí spotřeba mírně klesla.



V příštích letech má růst také výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, které by na celkových dodávkách elektřiny měly mít v roce 2025 podíl 35 procent. Podíl elektřiny ze slunce a větru v globálním mixu překoná podíl elektřiny z vodních elektráren.



V roce 2025 by také celková výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů měla předstihnout výrobu z uhelných elektráren. V letošním roce však tento nejvíce znečišťující zdroj výroby elektřiny zůstane odolný a produkce uhelných elektráren stoupne o necelé jedno procento