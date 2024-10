Mýty o trhu podle Invesco: Centrální banky insidery?

Na vybrané mýty o fungování akciových trhů a vztazích kolem nich se zaměřuje komentář Kristiny Hooper, vedoucí stratéžky pro globální trhy Invesco. Dnes se podíváme na třetí z nich: centrální banky vědí, co plánují udělat, dlouho před svým zasedáním.

Často se setkávám s lidmi, kteří se domnívají, že „debaty“ Federálního rezervního systému (Fed) během jeho pravidelných zasedání jsou pouze performativní a že Fed ví s dostatečným předstihem, co na každém zasedání očekává. To není pravda, říká Hooper.



V posledních letech jsme byli svědky mnoha zvratů v tom, jak Fed reagoval na data. Například ještě v prosinci 2021 bodový graf Fedu předpokládal, že sazba federálních fondů bude na konci roku 2022 činit 90 bazických bodů. Sazba federálních fondů však ve skutečnosti na konci roku 2022 činila více než 400 bazických bodů. To proto, že Fed a další centrální banky jsou závislé na datech a data nebyla taková, jaká banky očekávaly.



Právě minulý týden guvernér Fedu Chris Waller naznačil, že bodový graf, který Fed zveřejnil na svém zářijovém zasedání, může být poněkud zastaralý, a vysvětlil: „Souhrn dat vnímám tak, že měnová politika by měla postupovat opatrněji, než se bylo nutné na zářijovém zasedání, pokud jde o tempo snižování sazeb.“



To platí i pro další důležité centrální banky. Například prezidentka ECB Christine Lagardeová také jasně řekla, že ECB mění svou politiku na základě dat – ačkoli rozlišuje, že je „závislá na datech“, nikoli „závislá na datových bodech“, což naznačuje, že ECB mění svou politiku na základě ekonomických trendů.