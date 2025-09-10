Hledat v komentářích

Detail - články
STEM: Voliči opozice by přidali na důchody, voliči koalice na vědu a výzkum

STEM: Voliči opozice by přidali na důchody, voliči koalice na vědu a výzkum

10.09.2025 14:40
Autor: ČTK

Voliči opozičních ANO, SPD a Stačilo! by při rozdělování peněz ze státního rozpočtu přidali především na důchody a úhrady zdravotního pojištění za státní pojištěnce. Voliči koalice Spolu, STAN a Pirátů by preferovali zvýšení výdajů na investice do vědy a výzkumu či splácení státního dluhu. Příznivci opozice i koalice se shodli na tom, že by stát měl šetřit především na platech úředníků a ústavních činitelů a provozu státu. Velká část voličů SPD a Stačilo! by také omezila podporu neziskových organizací. Vyplývá to z dnes zveřejněného srpnového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News.

Respondenti měli v průzkumu vybrat až tři oblasti, do kterých by mělo plynout více peněz z rozpočtu, a až tři oblasti, do kterých by naopak mělo jít peněz méně. Na výběr měli 12 oblastí, které netvoří celek rozpočtu, ale které autoři vyhodnotili jako "největší jednotlivě srozumitelné položky" rozpočtu. V nabídce tak například nejsou výdaje na kulturu, zemědělství nebo životní prostředí.

Příznivci ANO, které je favoritem nadcházejících sněmovních voleb, ale také voliči SPD a Stačilo!, které má na kandidátkách také členy SOCDEM, by nejčastěji posílili výdaje na důchody a zdravotní pojištění za státní pojištěnce, což jsou mj. důchodci, děti a nezaměstnaní.

"Tento důraz může souviset s tím, že mezi jejich potenciálními voliči je vyšší podíl ohrožených skupin a starších lidí. Specifickou položkou úspor je podpora neziskových organizací: úspory by zde zvažoval téměř každý druhý příznivec SPD a Stačilo! (SOCDEM), u ANO zhruba každý třetí - a to navzdory tomu, že výdaje v této oblasti patří mezi jedny z nejnižších," uvedli autoři.

Na třetím místě příznivci opozice zmiňují posílení výdajů na splátky státního dluhu. Voliči SPD, která kandiduje se Svobodnými, Trikolorou a PRO, by na čtvrtém místě posílili platy silových složek. Shodně by voliči opozice nejvíce šetřili na platech úředníků a ústavních činitelů, provozu státu a podpoře neziskových organizací.

"Tyto výdaje veřejnost vnímá jako vhodnější zdroj úspor než sociální oblast, zdravotnictví nebo školství. S ohledem na to, že do těchto tří oblastí míří spíše menší objem peněz, ani razantní škrty v aparátu státu samy o sobě neuvolní výrazné prostředky například ve prospěch důchodů či zdravotnictví," upozornili autoři průzkumu.

Příznivci vládní koalice Spolu a hnutí STAN a také Pirátů, kteří z vlády loni odešli, se shodují na tom, že by posílili výdaje na vědu a výzkum. Voliči těchto stran by přidali také na splácení státního dluhu, v čemž se podle autorů výrazně neliší od příznivců opozice. Příznivci STAN by ve srovnání se Spolu a Piráty častěji přidali peníze na platy silových složek. Na dalších místech by příznivci vládních stran a Pirátů, kteří na kandidátky přizvali i Zelené, dali více peněz také na investice do dopravy, obranu a platy učitelů a zaměstnanců škol. Shodně jako voliči opozice by šetřili na platech úředníků a ústavních činitelů a provozu státu. Na třetím místě by ubrali peníze na sociální dávky.

Nejvíce se podle autorů průzkumu liší názory podporovatelů vlády a opozice na výdaje na obranu. Stoupenci opozice by je omezili, příznivci koalice a Pirátů posílili. Rozdíl je také v názoru na škrtání sociálních dávek.


    10.09.2025 15:00

    bylo by zajímavé vědět - nakolik se liší postoje voličů ČR.. (mimo obyvatel Prahy a blízkého okolí) s preferencemi voličů na Slovensku ( = výrazně levicové :-( ...) https://domov.sme.sk/c/23541319/slovensko-politicky-kompas-kulturne-ekonomicke-postoje-nms-prieskum.html
    SFX
