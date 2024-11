Americká vláda požaduje, aby Google prodal kvůli monopolu svůj prohlížeč Chrome

Americké ministerstvo spravedlnosti požaduje, aby internetový gigant ze skupiny Alphabet prodal svůj prohlížeč Chrome, omezil upřednostňování svého vyhledávače v systému Android nebo bezplatně sdílel údaje, které o uživatelích shromažďuje konkurence. Na dodržování požadavků by dohlížel pětičlenný výbor jmenovaný soudem a placený z peněz firmy. Ministerstvo to navrhlo soudu s cílem rozbít monopol Googlu v on-line vyhledávání a související reklamě, uvedla ve středu agentura Reuters. bude mít v prosinci možnost předložit vlastní návrhy, požadavky ministerstva označil za udivující.



Pokud soud návrhu vyhoví, bude to znamenat, že bude v nadcházejících deseti letech čelit přísné regulaci. má nyní pod kontrolou asi 90 procent trhu on-line vyhledávání a 95 procent vyhledávání v chytrých telefonech. Nové soudní dokumenty rozšiřují dřívější požadavky na rozvolnění monopolu.



"Přístup ministerstva spravedlnosti by vedl k bezprecedentnímu překročení vládních pravomocí, které by poškodilo americké spotřebitele, vývojáře a malé podniky. Ohrozil by i globální ekonomické a technologické prvenství Ameriky právě ve chvíli, kdy je nejvíce potřeba," uvedl v reakci šéf právního oddělení Googlu Kent Walker.



Dodržování požadovaných opatření by podle návrhu státního zástupce prosazoval pětičlenný technický výbor jmenovaný soudcem. Výbor, který by musel platit, by měl pravomoc vyžádat si dokumenty, dotazovat se zaměstnanců a nahlížet do softwarového kódu, jak vyplývá ze spisu.



Google by také podle návrhu musel za symbolickou cenu poskytovat licence na výsledky vyhledávání konkurentům a bezplatně s nimi sdílet údaje, které shromažďuje o uživatelích. Data, která by nemohl sdílet z důvodu ochrany soukromí, by nově nesměl ani shromažďovat.



Ministerstvo spravedlnosti také požaduje, aby soud ukončil exkluzivní dohody, podle kterých ročně platí společnosti a dalším prodejcům elektronických zařízení miliardy dolarů za to, aby výchozím vyhledávačem na jejich tabletech a mobilních telefonech byl právě ten od Googlu.



Chrome je nejpoužívanějším prohlížečem pro surfování na internetu s tržním podílem přibližně 60 procent ve Spojených státech a s přibližně dvěma třetinami celosvětově. Pokud by vláda firmu k prodeji Chromu přiměla, byl by to historický zásah proti jedné z největších technologických společností na světě.