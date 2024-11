COLT CZ GROUP zvýšila výnosy o polovinu díky růstu i akvizicím a potvrzuje celoroční výhled

Skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázala za tři letošní čtvrtletí výnosy 14,97 miliardy korun. Meziročně byly o 51,1 procenta vyšší. Důvodem byl organický růst, tedy i nárůst prodejů a také konsolidace nové akvizice, společnosti Sellier & Bellot. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl od ledna do září 708,7 milionu korun, ve srovnání se stejným obdobím loni klesl o 53,9 procenta. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných výsledků hospodaření, které dnes Colt CZ zveřejnil.

Tabulka: Příjmy COLT CZ GROUP za 9 měsíců roku 2024

Zdroj: Společnost, výsledky za 9M24

„Výsledky za devět měsíců roku 2024 potvrdily naše očekávání pro rok 2024, a to nárůst našeho výkonu, jak formou organického růstu, tak i díky konsolidaci výsledků nové akvizice Sellier & Bellot. Potvrzujeme náš výhled na celý rok 2024," uvedl Jan Drahota, CEO a předseda představenstva Colt CZ Group.



Na výrazný pokles zisku měl podle zástupců holdingu vliv výsledek z finančních operací. Dále to byly náklady spojené s úhradami vázanými na akcie v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, nárůst odpisů a amortizace s ohledem na akvizicí společnosti Sellier & Bellot a přecenění zásob, také v souvislosti se získáním výrobce munice z Vlašimi na Benešovsku.

Tabulka: Počty prodaných zbraní





Zdroj: Společnost, výsledky za 9M24



Počet prodaných zbraní holdingu za první letošní pololetí vzrostl ve srovnání s prvními devíti měsíci roku 2023 o 3,2 procenta na 463.186. Upravený ukazatel EBITDA za tři kvartály letošního roku skupině meziročně vzrostl o 56,1 procenta zhruba na 3,021 miliardy korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů.

Výnosy holdingu v České republice za tři čtvrtletí meziročně vzrostly o 74,3 procenta na 2,990 miliardy korun. V USA se zvýšily o 38,5 procenta zhruba na 6,347 miliardy. V Kanadě činily 759,7 milionu korun, meziročně o 44,9 procenta méně, a to vlivem jednorázové zakázky pro kanadskou vládu v loňském roce spojenou s pomocí Ukrajině, uvedli zástupci Colt CZ.



V Evropě s výjimkou tuzemska skupině výnosy za devět měsíců roku meziročně vzrostly o 182 procent asi na 3,642 miliardy korun. Podílely se na tom konsolidace Sellier & Bellot od 16. května i konsolidace výnosů skupiny swissAA. Výnosy v Africe klesly za tři kvartály o 26,6 procenta na 118,5 milionu korun. Výnosy v Asii se zvýšily o 21,7 procenta na 590,9 milionu korun. Colt CZ nově vykazuje region Latinská Amerika, kde prodeje za devět měsíců roku 2024 činily 472,1 milionu korun, meziročně o 198,3 procenta více. Prodeje do ostatních regionů dosáhly 51,3 milionu korun, ve srovnání s prvními třemi čtvrtletími loňského roku byly o 62,9 procenta nižší.



Na investice skupina od ledna do září letošního roku uvolnila 655,6 milionu korun, meziročně o 54,7 procenta více.

Výhled pro rok 2024 potvrzen

Skupina potvrzuje svůj výhled hospodaření na zbytek roku 2024, včetně zahrnutí výsledků letošní akvizice Sellier & Bellot.

Tabulka: Výhled COLT CZ GROUP pro rok 2024

Zdroj: Společnost, výsledky za 9M24



"Kapitálové výdaje Skupiny v roce 2024 by mohly dosáhnout hodnoty 1–1,2 mld. Kč, což odpovídá hodnotě kolem 5 % z očekávaných celkových výnosů v roce 2024 a je tak v souladu se střednědobým cílem Skupiny," uvedla také firma.

Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Systems. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává více než 3600 lidí. Od roku 2020 je skupina kotovaná na Burze cenných papírů Praha, majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

(Zdroj: COLT CZ GROUP, Bloomberg, čtk)