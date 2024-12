ECB připravuje další snížení sazeb, zaměstnanci VW stávkují proti propouštění a Trump v Paříži podpořil příměří na Ukrajině a zvažuje vystoupení USA z NATO

Evropská centrální banka ve čtvrtek pravděpodobně sníží sazby o čtvrt procentního bodu, přičemž investoři očekávají v nadcházejících měsících další výrazné snižování. Úřad práce dnes zveřejní listopadové údaje o nezaměstnanosti v Česku, kde se očekává mírné zvýšení na 3,9 %. Zaměstnanci devíti z deseti závodů automobilky v Německu budou dnes opět stávkovat kvůli plánovanému propouštění a snižování mezd. Bašár Al-Assad uprchl do Moskvy po svržení jeho režimu syrskými rebely, kteří nyní pracují na předání moci přechodné vládě. Japonská ekonomika rostla ve třetím čtvrtletí rychleji, než se původně předpokládalo, s růstem HDP o 1,2 %. Britské firmy v listopadu snížily nabídky práce v reakci na zvýšení daní. Donald Trump v Paříži podpořil příměří na Ukrajině a zvažuje vystoupení USA z NATO, pokud evropské země nebudou více přispívat na obranu. Futures jsou smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,0 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,1 %.

Ve čtvrtek zasedá ECB a očekává se, že sníží sazby o čtvrt procentního bodu. Investoři se nemohou zcela zbavit představy, že Evropská centrální banka v nadcházejících měsících bude nadále výrazně snižovat úrokové sazby, a odmítají vyloučit snížení o půl bodu na jednom z příštích tří setkání. A to navzdory tomu, že většina bankéřů upřednostňuje postupné snížení sazeb. Ekonomové předpovídají čtvrtbodová snížení na každém z příštích zasedání, dokud sazby v červnu nedosáhnou 2 %. Dříve předpokládali dosažení této úrovně celý rok.



Úřad práce dnes zveřejní informace o listopadovém vývoji nezaměstnanosti v Česku. Analytici předpokládají mírné zvýšení podílu nezaměstnaných na 3,9 procenta z říjnových 3,8 procenta, zejména z důvodu útlumu sezonních prací. Na konci října bylo bez práce 289.003 lidí, volných pracovních míst bylo 265.972. Počet uchazečů o práci převyšoval nabídku míst jedenáctý měsíc v řadě.

Čínské politbyro oznámilo, že příští rok upřednostní "mírně uvolněnou" strategii a "proaktivnější" fiskální politiku. Politbyro se také zavázalo stabilizovat realitní a akciové trhy. Čína se tak pravděpodobně připravuje na druhou obchodní válku s Donaldem Trumpem.

Zaměstnanci devíti z deseti závodů automobilky (VW) v Německu budou dnes opět stávkovat. Druhá výstražná stávka se uskuteční v den, na který je naplánováno také jednání odborářů s vedením koncernu. První výstražné stávky minulé pondělí se podle odborů zúčastnilo téměř 100.000 zaměstnanců, kterým se nelíbí ohlášené rozsáhlé propouštění, snižování mezd a pravděpodobné zavírání továren v Německu.



Bašár Al-Assad s rodinou uprchl do Moskvy poté, co rebelové svrhli jeho režim. Syřané vyšli slavit do ulic Damašku, ale několik arabských a amerických představitelů řeklo Bloombergu, že mocenské vakuum by nyní mohlo být nebezpečné. Izrael přesunul jednotky na syrské území. Americké nálety zasáhly desítky cílů Islámského státu ve střední Sýrii. Syrští povstalci dnes ráno v televizním prohlášení oznámili, že osvobodili Damašek, svrhli režim prezidenta Asada a propustili vězně. Později podle agentury Reuters uvedli, že pracují na dokončení předání moci přechodnému vládnímu orgánu s plnými výkonnými pravomocemi. Syrská armáda naopak prohlásila, že její síly pokračují ve vojenských operacích proti "teroristickým skupinám" v okolí měst Hamá či Homs.



Japonská ekonomika rostla ve třetím čtvrtletí rychlejším tempem, než se původně předpokládalo. Podle zpřesněných údajů, které dnes zveřejnila japonská vláda, se hrubý domácí produkt (HDP) Japonska v celoročním přepočtu zvýšil o 1,2 procenta. V listopadové zprávě přitom vláda hospodářský růst odhadovala pouze na 0,9 procenta. Růst HDP navzdory revizi údajů zpomalil z 2,2 procenta ve druhém čtvrtletí, ve kterém se japonská ekonomika zotavovala z poklesu v prvním kvartálu. Analytici v anketě agentury Reuters předpovídali, že vláda ponechá listopadový odhad hospodářského růstu ve třetím čtvrtletí beze změny. Za zlepšením odhadu stál příznivější vývoj kapitálových investic a exportu, který kompenzoval slabší data o soukromé spotřebě.



Britské firmy v listopadu snížily své nabídky práce v reakci na zvýšení daní. Volná místa zaznamenala nejstrmější pokles od srpna 2020 po poklesu stálých pozic, uvedli náboráři. Mimo trh práce si britská vláda klade za cíl splnit závazek 1,5 milionu nových domů postavených během pěti let, uvedla vicepremiérka Angela Raynerová pro Telegraph. Mezitím Keir Starmer navštěvuje Spojené arabské emiráty a Saúdskou Arábii ve snaze dosáhnout dohody o volném obchodu se zeměmi Perského zálivu.



Donald Trump v Paříži vyjádřil podporu příměří a jednání o ukončení války na Ukrajině, když se setkal s Emmanuelem Macronem a Volodymyrem Zelenským. Kyjev uvedl, že od úplné ruské invaze v roce 2022 zemřelo 43 000 ukrajinských vojáků. Zároveň "rozhodně zvažuje" vystoupení Spojených států ze Severoatlantické aliance. Podle agentury Reuters to řekl v rozhovoru s televizí NBC News pro pořad Meet the Press. Zároveň ale uvedl, že pokud budou evropské země platit za obranu, zachová americkou roli v této obranné alianci. Trump už ve svém první funkčním období důrazně žádal, aby všechny členské země NATO dávaly více než dvě procenta svého hrubého domácího (HDP) produktu na obranu, jak se dohodly v roce 2014. Řada z nich, včetně Česka, tomu byla dlouhé roky značně vzdálena, i v důsledku války na Ukrajině ale výdaje na obranu zvýšily. Cíl tak letos podle již bývalého generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga splní nejméně 23 z 32 členských zemí, včetně Česka.