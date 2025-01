Největší výrobce čipů na světě TSMC dosáhl rekordního zisku díky poptávce pro AI

Tchajwanskému výrobci čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk o 57 procent na rekordních 374,68 miliardy tchajwanských dolarů (279 miliard Kč). Firma očekává další růst i v prvním čtvrtletí díky vysoké poptávce po čipech navržených pro výpočty a aplikace spojené s umělou inteligenci (AI). Uvedla to firma v dnešním prohlášení. TSMC je největším smluvním výrobcem čipů na světě, mezi jeho klienty patří či .



Výnosy meziročně stouply o 39 procent na 868,46 miliardy TWD. Výsledky překonaly očekávání analytiků.



V prvním čtvrtletí letošního roku TSMC očekává zvýšení výnosů o 37 procent. Kapitálové výdaje se mají letos pohybovat v rozmezí 38 miliard až 42 miliard USD (931,5 miliardy až jeden bilion Kč), což bude až o 41 procent více než loni.



TSMC utrácí miliardy dolarů za výstavbu nových závodů v zahraničí, včetně tří v USA za 65 miliard USD. Tvrdí ale, že většina výroby zůstane na Tchaj-wanu.



Rozmach AI pomohl loni zvýšit cenu akcií firmy o 81 procenta, zatímco index tchajwanských akcií vzrostl jen o 28,5 procenta. TSMC je nyní nejhodnotnější firmou v Asii podle tržní kapitalizace, upozornila agentura Reuters.



TSMC již dříve uvedla, že za celý loňský rok její výnosy činily 2,9 bilionu TWD, což byl nejvyšší údaj od roku 1994, kdy se s akciemi společnosti začalo obchodovat na burze. Výhled pro letošní rok však ohrožují americké kontroly vývozu do Číny a nejistota, jaká bude obchodní politika nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, který pohrozil zavedením rozsáhlých dovozních cel a také obvinil Tchaj-wan, že "ukradl" americký čipový průmysl.