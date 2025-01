Trump v Davosu slíbil nižší daně pro ty, co budou vyrábět v USA, cla pro ostatní

Americký prezident Donald Trump včera v projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu slíbil podnikům nižší daně, pokud přesunou výrobu do Spojených států, a pohrozil zavedením cel, pokud tak neučiní. Trump prakticky zopakoval svá prohlášení z předchozích dnů, když přečetl příval exekutivních opatření přijatých od jeho nástupu do úřadu, a dodal, že má od amerického lidu masivní mandát přinést změnu. Trump se připojil na akci prostřednictvím videokonference z Washingtonu.

"Přijďte vyrábět svůj produkt do Ameriky a my vám poskytneme jedny z nejnižších daní ze všech národů na světě," řekl Trump. "Ale pokud nebudete vyrábět svůj produkt v Americe, což je vaše právo, pak velmi jednoduše budete muset zaplatit clo," dodal s tím, že clo bude různé výše a jeho důsledkem bude, že posílí americkou ekonomiku a přinese peníze na splácení dluhu.



Trump také zopakoval dřívější vyjádření, že se snaží zvrátit inflaci a nelegální přistěhovalectví a zvýšit produkci fosilních paliv ve Spojených státech. Zaměří se také na to, aby se USA staly centrem umělé inteligence (AI) a kryptoměn a prodlouží daňové škrty, které zavedl v době svého prvního funkčního období.



"To, čeho byl svět svědkem za posledních 72 hodin, není nic menšího, než revoluce zdravého rozumu," prohlásil Trump a uvedl, že za jeho vlády nebude na světě lepší místo pro vytváření pracovních míst, stavbu továren nebo rozvoj podnikání.



Hlavní sál kongresu podle agentury Reuters zaplnilo na Trumpův projev více než tisíc vedoucích pracovníků, úředníků a dalších osobností z celého světa, včetně bývalého ministra zahraničí USA Johna Kerryho a polského prezidenta Andrzeje Dudy. Zakladatel WEF Klaus Schwab při představování Trumpa řekl, že jeho návrat a jeho agenda jsou tento týden v centru diskusí na WEF a pozval Trumpa, aby příští rok na konferenci promluvil osobně.

Včerejší Trumpův projev je jeho prvním vystoupením před světovými podnikatelskými a politickými lídry od jeho nástupu do funkce před čtyřmi dny a přichází v době, kdy jsou trhy v napětí kvůli jeho plánům na zavedení rozsáhlých cel. Šéfové firem chtějí hlavně slyšet více o Trumpových konkrétních plánech ohledně cel.

Trump rovněž oznámil, že požádá Saúdskou Arábii a ropný kartel OPEC o snížení cen ropy. "Pokud by cena klesla, rusko-ukrajinská válka by okamžitě skončila. Nyní je cena dost vysoká na to, aby tato válka pokračovala - musíte snížit cenu ropy," řekl. Rusko spolupracuje s OPEC, v rámci skupiny nazývané OPEC+ koordinují svoji produkci ropy s cílem stabilizovat ceny na globálním trhu s ropou.



Trump také zopakoval, že se chce brzy setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a dojednat zastavení války s Ukrajinou. Chce rovněž usilovat o snížení počtu jaderných zbraní a dodal, že si myslí, že Rusko a Čína by mohly podpořit snížení vlastních zbrojních kapacit.