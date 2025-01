Japonsko zvyšuje sazby, Trump slibuje nižší daně pro výrobce v USA a evropské futures jsou v zeleném

Smlouva s korejskou společností KHNP o stavbě nových jaderných bloků elektrárny Dukovany má být podepsána do konce března. Japonská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 0,5 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2008. Donald Trump řekl, že by raději neuvaloval cla na Čínu, ale pohrozil sankcemi proti Rusku a na Světovém ekonomickém fóru v Davosu slíbil nižší daně pro podniky přesouvající výrobu do USA. Očekávání ohledně snížení sazeb ECB se po konci prvního kvartálu začínají rozcházet. Čínští výrobci elektromobilů BYD, Geely a SAIC napadli u Soudního dvora EU unijní dovozní cla na elektromobily. Evropské futures jsou v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,5 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,3 %.



Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) jednal dnes večer v Praze s nejvyšším vedením korejské společnosti KHNP o stavbě nových jaderných bloků elektrárny Dukovany, do níž by se měly v co největší míře zapojit české firmy. Jednání pokračují podle dohodnutého harmonogramu, smlouva mezi investorem, kterým je polostátní energetická společnost , a KHNP má být podepsána do konce března.



Japonská centrální banka podle očekávání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 0,5 procenta. Sazba se tak nachází na nejvyšší úrovni od globální finanční krize v roce 2008. Vládní údaje dnes ukázaly, že spotřebitelské ceny bez zahrnutí čerstvých potravin se v prosinci meziročně zvýšily o tři procenta. Tempo jejich růstu tak bylo nejprudší za 16 měsíců.



Donald Trump řekl Fox News, že by raději neuvaloval cla na Čínu. Americký prezident řekl, že s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem vedl „dobré, přátelské“ rozhovory, ale pohrozil „masivními“ cly a sankcemi proti Rusku, pokud jeho válka s Ukrajinou neskončí. Řekl, že Fed by měl snížit sazby, aby zmírnil cenové tlaky na Američany, a „ve správný čas“ plánuje promluvit si s předsedou Jeromem Powellem.



Ve svém projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu Trump slíbil podnikům nižší daně, pokud přesunou výrobu do Spojených států, a pohrozil zavedením cel, pokud tak neučiní. Trump prakticky zopakoval svá prohlášení z předchozích dnů, když přečetl příval exekutivních opatření přijatých od jeho nástupu do úřadu, a dodal, že má od amerického lidu masivní mandát přinést změnu. Trump také zopakoval dřívější vyjádření, že se snaží zvrátit inflaci a nelegální přistěhovalectví a zvýšit produkci fosilních paliv ve Spojených státech. Zaměří se také na to, aby se USA staly centrem umělé inteligence (AI) a kryptoměn a prodlouží daňové škrty, které zavedl v době svého prvního funkčního období.



Obavy z inflace v eurozóně se vracejí. Očekávání ohledně snížení sazeb Evropské centrální banky se po prvním čtvrtletí rozcházejí, přičemž odhadovaná depozitní sazba se na konci roku pohybuje od 1,25 % do 2,5 %, ukázal průzkum agentury Bloomberg. Tvůrci politik zatím nemění kurz a tento týden v Davosu opakují, že přichází další uvolňování.



Čínští výrobci elektromobilů BYD, Geely a SAIC napadli u Soudního dvora Evropské unie unijní dovozní cla na elektromobily. EU na konci října ukončila vyšetřování subvencí, které čínským firmám podle ní neprávem uděluje čínská vláda. Rozhodla se proto uvalit na elektromobily vyrobené v Číně další cla navíc nad desetiprocentní clo, které už na dovoz automobilů do EU platilo. Společnosti BYD vyměřila 17procentní clo, Geely 18,8 procenta a SAIC 35,3 procenta. EU rozdíly ve vyměření cel vysvětluje mírou ochoty jednotlivých firem s ní spolupracovat při vyšetřování. Všechny tři společnosti podaly stížnosti k tribunálu, nižší ze dvou částí unijního soudu, v úterý, tedy den před uplynutím lhůty pro podání námitek. Řízení u tribunálu trvá podle agentury Reuters v průměru 18 měsíců a lze se proti jeho výsledku odvolat.



Spotřebitelská důvěra ve Spojeném království tento měsíc klesla na nejnižší úroveň za více než rok, uvedla GfK. Od prosince se zhoršil i její výhledový průzkum. Britští maloobchodníci mezitím čelí nutnosti propustit více pracovníků, tvrději vyjednávat s odbory a rozložit zvýšení mezd, aby absorbovali zvýšení daní. J Sainsbury oznámila, že zruší 3 000 pracovních míst, včetně 20% snížení ve vrcholovém managementu. Také britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy plánuje propustit 10 % své pracovní síly kvůli překročení rozpočtu.