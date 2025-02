Kofola překonala odhady, USA a Rusko jednaly samy o Ukrajině a futures jsou v zeleném

včera oznámila výsledky nad odhady. Nejvyšší diplomaté USA a Ruska jednali čistě bilaterálně o Ukrajině. Francouzský prezident Macron mezitím mluvil s Trumpem a Zelenským a britský premiér Starmer vyzval Trumpa k nabídnutí bezpečnostních záruk Kyjevu. Úrokové sazby v eurozóně by měly klesnout pod 2 % kvůli podpoře ekonomiky EU. V Německu se před volbami snižují ambice v oblasti klimatu. A zásah proti čínským technologiím by mohl být u konce. Futures jsou zelené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,3 %.



Kofola včera po zavření trhu vykázala předběžné tržby za fiskální rok 2024 ve výši 11,31 mld. Kč (vs. odhad 11,1 mld.) a zisk EBITDA 1,87 mld. Kč (vs. odhad 1,80 mld.). Společnost letos očekává zisk EBITDA za celý rok v rozmezí 1,9-2,0 mld. Kč.



Nejvyšší diplomaté USA a Ruska se setkali v Saúdské Arábii, aby projednali zlepšení vztahů a ukončení války na Ukrajině. Šéf moskevské diplomacie řekl, že jednání budou „čistě bilaterální“, uvedl Interfax, tj. bez Ukrajiny či jejích evropských spojenců. A francouzský prezident Emmanuel Macron včera mluvil odděleně s Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským poté, co uspořádal v Paříži minisummit evropských lídrů. Britský premiér Keir Starmer vyzval Trumpa, aby nabídl Kyjevu bezpečnostní záruky.



Předpokládá se, že úrokové sazby v eurozóně příští rok klesnou pod 2 %, protože centrální banka přesedlala z boje s inflací na podporu nevýrazné ekonomiky EU. Úředníci diskutují, o kolik ještě snížit sazby po pěti poklesech od loňského června. Klíčovou otázkou je, zda se mohou zastavit na tzv. neutrální úrovni, která ani neomezuje ani nestimuluje ekonomický růst.



V Německu, kde voliči v neděli zamíří k volebním urnám, aby zvolili novou vládu, se ambice v oblasti klimatu snižují. Největší evropská ekonomika již utratila miliardy na snížení emisí uhlíku, ale nyní se chystá toto úsilí omezit a vzdát se své pozice lídra EU. Nový výzkum mezitím ukazuje, že globální oteplování snižuje rychlost větru v létě v Evropě.



Evropské akcie mají za sebou senzační začátek roku, když snížily diferenciál vůči S&P 500 o 10 procentních bodů ve prospěch starého kontinentu. Velkou otázkou je, zda zisky budou pokračovat. Diverzifikace zpět do Evropy v kombinaci s obnovenou poptávkou amerických investorů by mohla být velkým podpůrným faktorem, ale na druhou stranu zůstává ekonomika na kolenou.



Čínští investoři konečně věří, že zásah prezidenta Si Ťin-pchinga proti technologickému sektoru skončil. Ještě před včerejším setkáním mezi Si a čínskými podnikateli, včetně zakladatele Alibaby Jacka Ma a Ren Čeng-feje z Huawei, začali investoři tlačit Hang Seng Tech Index výše. Setkání bylo dosud nejvýraznějším znamením, že Peking podpoří soukromý sektor po sérii brutálních regulačních zákroků z roku 2020, které osekaly zisky, vymazaly některé podniky a vyhnaly zakladatele společností z dohledu veřejnosti.