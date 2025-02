Kofola zakončila rok 2024 s rekordními čísly, letos chystá výraznější investice

Společnost ČeskoSlovensko zveřejnila své předběžné hospodářské výsledky za rok 2024. Potvrdila silné tržby v jednotlivých zemích, kde působí, ale i rekordní EBITDU za celou skupinu , která převýšila 1,8 miliard korun. V roce 2025 hodlá management Kofoly výrazně investovat. Tržby za celý rok 2024 dosáhly 11,31 mld. Kč po 8,69 mld. Kč o rok zpět, EBITDA 1,87 mld. Kč vs. 1,25 mld. Kč o rok zpět.

Největší pilíř skupiny, tedy nápojářská divize v Česku a na Slovensku, navýšila tržby v posledním čtvrtletí minulého roku o 6 % oproti roku 2023. „Tento výsledek reflektuje naši odolnost vůči nečekaným výzvám, včetně výpadků výroby, ke kterým došlo v důsledku povodní a které ovlivnily zejména dodávky v České republice. Navzdory těmto komplikacím se podařilo český trh udržet na úrovni loňského roku,“ komentuje výsledky Daniel Buryš, generální ředitel Kofoly v Česku a na Slovensku. K růstu významně přispěly úspěšné vánoční prodeje, dále pak zvýšený zájem spotřebitelů o formáty „na cesty“ (On the Go). Klíčovými tahouny posledního čtvrtletí se staly značky Jupí, a Royal Crown Cola.

„Na Slovensku dosáhly tržby ve 4. kvartálu úrovně 120 % ve srovnání s loňskem. Tento výsledek byl částečně ovlivněn předzásobením zákazníků v závěru roku v souvislosti s plánovaným zavedením cukrové daně. Ke skvělým číslům zde přispěly všechny formáty, především však značky , Rajec a Vinea,“ dodává Daniel Buryš.

Díky loňské akvizici se skupina rozrostla o společnost Pivovary CZ Group, která je samostatně řízeným pilířem se značkami jako Zubr, Holba a Litovel. „Rostoucí náklady se nám dařilo pokrývat vyšším prodaným objemem. Hrubé tržby byly v posledním čtvrtletí vyšší o 7,5 % ve srovnání s loňskem. V Česku se dařilo plechovkám, které z pohledu tržeb vzrostly o 25 %, dále pak vratnému sklu, které narostlo o 12,5 %. Naopak pokles zaznamenaly KEGy, což odráží celkový pokles spotřeby piva v Česku i následky náročného podzimu,“ vysvětluje René Musila, generální ředitel Pivovary CZ Group.

Vážné komplikace způsobily loňské povodně značce UGO. Kvůli masivním záplavám na Krnovsku bylo UGO pět týdnů bez výroby a dodávek v divizi PET (paskalizované šťávy, smoothies, limonády i kombuchy), ale i do QSR (restaurací rychlého občerstvení, tedy do Salaterií a Freshbarů UGO). Výzvou se staly i náklady na suroviny, neboť například ceny pomerančů a jablek byly z důvodu ekologických katastrof velmi nestabilní a rostly. I přesto se podařilo meziročně navýšit tržby v divizi PET o 18 %.

„Ještě vyššího meziročního růstu hrubých výnosů dosáhla divize QSR, která narostla o 20 %. Zaměřili jsme se na cenovou dostupnost a konkurenceschopnost našeho portfolia. Především však na chuť pokrmů a nápojů ve spojení s přetrvávající excelentní kvalitou surovin. Další naší prioritou bylo zvýšení produktivity, především prostřednictvím digitalizace, ergonomie kuchyně a modernizace technologií,“ vyjmenovává Marek Farník, zakladatel a generální ředitel UGO.



Velmi úspěšný rok měl dle firmy i LEROS, výrobce bylinných směsí a čajů ze skupiny . „Výnosy i EBITDA výrazně převýšily plánovaný rozpočet. Jde o výsledek tvrdé práce a výborné přípravy na hlavní sezónu,“ říká Martin Mateáš, generální ředitel bylinkového pilíře, a dodává: „Radost nám dělá i společnost Premium Rosa, která měla velmi úspěšný rok z hlediska výnosů a je připravena na dynamický růst.“

Silné prodeje na obou trzích prokázala v roce 2024 i Radenska Adriatic. Díky horkému a slunečnému létu a turistické sezóně protažené do září jí tržby meziročně vzrostly o 8,3 %. Slovinsko zaznamenalo 5% nárůst, Chorvatsko 10% a exportní trhy dosáhly podstatného růstu o 6 %. „Tržby v Chorvatsku se zlepšily dvouciferně. EBITDA se v roce 2024 navýšila o 26 % ve srovnání s loňskem,“ vypočítává Marián Šefčovič, generální ředitel Radenska Adriatic a dodává: „Zvýšený objem prodeje a stabilní postavení na trhu nám pomohly zvýšit celkovou finanční výkonnost a posílit povědomí spotřebitelů o značce v adriatickém regionu.”

V roce 2025 plánuje vedení skupiny velké investice do rozvoje svého byznysu, zároveň čeká Kofolu vyhodnocení dopadů slovenské cukrové daně a dořešení otázky českého zálohování PET lahví a plechovek. Martin Pisklák, finanční ředitel skupiny věří, že i přes tyto komplikace dokáže firma v roce 2025 růst. „Management skupiny indikuje na rok 2025 konsolidovaný hrubý provozní zisk EBITDA ve výši 1,9 - 2,0 miliard korun, při přibližně 3% růstu tržeb. Rok 2025 bude rokem velkých investic – chceme posílit efektivitu našich výrobních závodů, logistických cest a komerčních příležitostí. Proto očekáváme capexové výdaje ve výši 60 % celoroční EBITDy. Celkovou zadluženost skupiny ale udržíme na současném 2,1násobku EBITDA,” uzavírá Martin Pisklák.