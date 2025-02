Footshop dosáhl v roce 2024 rekordního růstu tržeb i výsledku EBITDA a čeká další růst zisku

Prodejce streetwearové obuvi Footshop v loňském roce meziročně zvýšil tržby o 34 % na 1,43 miliardy korun. Zisk EBITDA před odečtením úroků, daní a odpisů vzrostl přibližně dvojnásobně na 117 milionů korun. V roce 2024 společnost plánuje další růst tržeb na 1,7 až 1,9 miliardy korun a očekává zvýšení zisku EBITDA na 140 až 160 milionů korun.



Hrubá marže Footshopu loni dosáhla 633 milionů korun, což představuje meziroční nárůst o 44 %. Podle společnosti stojí za zlepšenými výsledky expanze kamenných prodejen, rozšíření nabídky značek a spuštění mobilní aplikace.



Více než 75 % tržeb generuje Footshop na zahraničních trzích. Společnost působí ve 21 zemích a provozuje kamenné prodejny v Praze, Bratislavě, Budapešti, Bukurešti a Varšavě.

“Jsem rád, že můžeme prezentovat první ucelené výsledky od našeho vstupu na burzu. Investorům jsme slíbili růst a profit a obojí jsme doručili. V případě EBITDA až dvojnásobek oproti předchozímu období. Letos předpokládám další významný růst tržeb i profitu, a to také díky získání prestižní značky Jordan do našeho portfolia. Do nového roku vstupujeme s jasnou strategií, skvělým talentem a zdroji k realizaci naší vize.” uvedl Peter Hejduček.

V listopadu 2023 firma oznámila odklad otevření nové prodejny Queens na první čtvrtletí roku 2024. Původně měla být otevřena už v létě, ale kvůli administrativním zpožděním došlo k posunutí termínu. Značka Queens měla v Praze svou prodejnu už dříve – od roku 2017 sídlila v ulici U půjčovny, poté se přesunula do Jindřišské ulice, kde fungovala až do svého uzavření v roce 2022. Footshop značku Queens koupil v roce 2021.

Společnost Footshop založil v roce 2012 v Praze Peter Hajduček. Firma distribuuje prémiovou obuv a oblečení značek jako , , Converse nebo Vans. Od srpna 2022 jsou akcie Footshopu veřejně obchodovatelné na trhu Standard Start pražské burzy.