Rozbřesk: Co je pro Evropu větší problém než obchodní války?

Evropa má oprávněné obavy z “chaotického” obchodního tažení Donalda Trumpa. A to po právu, EU má stále nejvyšší podíl na globálních exportech a nepříjemně na ní dopadá jakékoliv omezení globálního obchodu. Na druhou stranu ve strachu z Donalda Trumpa trochu zapadá jeden z klíčových domácích problémů – nedokončený vnitřní trh zejména v segmentu služeb a kapitálu, který brzdí výraznější rozvoj celoevropské domácí poptávky a odrazuje od klíčových investic na “starém” kontinentu.



Podle výpočtu Mezinárodního měnového fondu (https://1url.cz/G1cgc) bariéry ve vzájemném evropském obchodu se službami jsou tak silné, že odpovídají přibližně vnitřním clům v hodnotě 110 %. Práce na jejich odstranění by mohla rozpohybovat vnitřní kapitálový trh a investice v klíčových segmentech včetně digitálních služeb, které Evropě především při porovnání s USA chybí. Potíž je v tom, že Evropa o této své Achillově patě dlouhou dobu ví a nic s ní nedělá. V neposlední řadě na fragmentaci kapitálového trhu a trhu služeb upozorňují zprávy Enrica Letty a Maria Draghiho a zatím se nezdá, že by se “ledy výrazněji pohnuly”.



Jedním z hlavních důvodů je odpor k harmonizaci “pravidel hry” primárně motivovaný strachem ze ztráty národního vlivu. Drobné i větší rozdíly v regulaci u více než 5 tisíc různých profesí poskytujících služby vedou k tomu, že přeshraniční poskytování těchto služeb je často velmi složité cvičení. Výrazné je to například u právních nebo auditorských služeb (například rozdílné úrovně záruk u auditorů). U služeb v obchodě a dopravě se zase zdá, že hlavní brzdou větší harmonizace je snaha nepustit silnější konkurenci na domácí trh. A právě obava ze ztráty národního vlivu a strach z větší konkurence jsou hlavními důvody, proč Evropa ani zdaleka není schopna využít potenciálu, který by ji jednotný vnitřní trh nabízel.



Navíc i když už dojde na harmonizaci pravidel, častokrát se to neobejde bez “gold-platingu” - proces, ve kterém se země nespokojí s “minimální” jednotnou regulací daných služeb, ale “přihodí” si nad rámec toho vlastní požadavky. Výsledkem harmonizačních snah je tak častokrát celkově přísnější regulace (méně regulované země jsou nuceny přijmout společný standard) a přetrvávající fragmentace.



Jakákoliv dobře míněná snaha integrovat evropský trh se službami tak bude v každém případě během na hodně dlouhou trať.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna v lehké defenzivě vyčkává na nové impulsy v okolí 25,05 EUR/CZK. Domácí kalendář je tento týden relativně prázdný, a kromě geopolitických událostí budou pro korunu klíčové v tomto týdnu výsledky evropských průmyslových nálad v závěru týdne.



Eurodolar

Eurodolar v tomto týdnu hledá směr a bez větších výkyvů se drží v úzkém pásmu 1,04-1,05. Důležitým tématem, které eurodolarový trh sleduje, jsou jednání o mírové dohodě na Ukrajině, která probíhají mezi USA a Ruskem v Saúdské Arábii. Potencionální mírové řešení by bylo pro euro úlevou, samozřejmě ale v závislosti na tom, jaká by byla konkrétní podoba. Dnešní makro kalendář není příliš zajímavý s výjimkou zápisu z posledního zasedání Fedu, na kterém zůstaly sazby beze změny a centrální banka signalizovala že se sazbami dolů spěchat nebude.



Akcie

Hlavní zámořské indexy se včera držely poblíž historických maxim a nepředvedly zásadnější změnu. Nvidia, AMD i Micron rostly, zatímco Broadcom klesal. Stejně tak po dlouhé době oslabily akcie společnosti Meta, které odepsaly takřka 4 %. Silně rostly akcie společnosti Intel, které přidaly přes 16 %. Přes 16 % také přidaly akcie Super Micro Computer, které rostou již 4 obchodní seance v řadě. Akcie silně reagují na výsledky společnosti, která si stanovila ambiciózní výhled tržeb, a zároveň uvedla, že splní podmínky burzy Nasdaq, aby mohla zůstat na této burze obchodována. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 -0,01 %, Nasdaq 100 +0,23 % a Dow Jones +0,02 %.