El-Erian: Fed by neměl být posedlý 2 %. Kdyby cíl byl skutečně na nich, sazby by šly nahoru

Mohamed El-Erian, který mimo jiné působí na Queens' College Cambridge, na CNBC uvedl, že pokud je inflační cíl „skutečně na 2 %, budeme hovořit o zvedání sazeb, ne pouze o odložení jejich poklesu.“ Podle ekonoma totiž data z ekonomiky ukazují na její přehřívání a nejde jen o data poslední.



Ekonom míní, že kdyby nyní rostly inflační tlaky, nešlo by o opakování roku 2021. I tehdy docházelo k růstu inflace, ale šlo o šok nečekaný, na který ekonomické subjekty reagovaly pouze omezeně a se zpožděním. Nyní je inflace klíčovým tématem a podle experta by lidé reagovali velmi citlivě. K posledním inflačním číslům dodal, že „pro Fed to nejsou dobré zprávy a dluhopisové a akciové trhy zareagovaly odpovídajícím způsobem“.



El-Erian hovořil o dvou klíčových bodech, prvním z nich je podle něj výše neutrálních sazeb a druhým skutečný inflační cíl americké centrální banky. K tomu dodal, že o neutrálních sazbách je šéf Fedu Jay Powell ochoten hovořit, o druhém tématu ne. Powell totiž řekl, že neutrální sazby se zřejmě posunuly výrazně směrem nahoru. Nevěnuje se ale tomu, „jaký je správný inflační cíl v době, kdy ekonomika prochází masivní strukturální změnou.“



Podle ekonoma americké hospodářství touto změnou skutečně prochází a Fed by proto měl být flexibilnější a neměl by být „posedlý 2 %“. V praxi by to znamenalo, že by toleroval inflaci o něco vyšší než 2 %, ale pouze za předpokladu, že by inflační očekávání zůstávala stabilní. Dlouhodobý cíl by byl stále na současné úrovni, ale centrální banka by se nevázala na to, že bude dosažen rychle.



Fed podle ekonoma sázel na to, že inflace ve službách začne klesat natolik, že vyváží vývoj cen v oblasti zboží. Tam totiž slábly deflační tlaky a nyní se dokonce opět zvedá inflace. Jenže vývoj ve službách zatím situaci v oblasti zboží neeliminuje, protože inflace tu neklesá dostatečně rychle. Záříjové snížení sazeb pak El-Erian komentoval tak, že americká centrální banka „nemá žádnou strategickou kotvu“. Důkazem je podle experta to, že „v červenci nebylo nutné sazby snižovat vůbec a v září je najednou nutný jejich jumbo pokles“.



Fed tedy nemá potřebnou strategii, což je důsledkem toho, jak se „spálil v roce 2021“. Tehdy měl strategický přístup, ale ten se ukázal jako mylný. A nyní to centrální banka řeší tím, že nemá strategický přístup žádný. Jenže pak její politika nefunguje jako kotva, která by měla ekonomiku stabilizovat. Naopak k nejistotě přidává. A to v době, kdy ji výrazně zvyšuje vládní politika. Jinak řečeno, Fed je podle ekonoma příliš závislý na datech, která aktuálně přicházejí z hospodářství a tento přístup nejistotu zvyšuje, místo aby ji snižoval.



Nyní bude Fed zřejmě tolerovat vyšší inflaci a zvýšení sazeb tak nepřijde. Přišlo by pouze v případě, že by inflační cíl byl skutečně na 2 %, jak bylo zmíněno v úvodu. Powell se přitom snaží vyhýbat těžkým otázkám. „Nechce se dostat do nadpisů.“ Neutrální sazby jsou podle El-Eriana velmi blízko těm současným. Je to důsledek toho, jak se změnila ekonomika na nabídkové straně. Výnosy krátkodobějších dluhopisů se mohou pohybovat v souladu s názorem, že snižování sazeb bude odloženo dále do budoucnosti. Na straně dlouhodobějších výnosů se pak přetahuje více faktorů včetně úvah o dlouhodobějším vývoji fiskální politiky a zadlužení. K tomu se přidává deregulace, imigrace a vývoj v oblasti obchodu.



Zdroj: Bloomberg