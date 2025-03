Rozbřesk: Únorová inflace kosmeticky klesá na 2,7 %

Únorová inflace byla potvrzena na našem odhadu – ceny meziměsíčně vzrostly o 0,2 % a meziroční inflace kosmeticky poklesla z 2,8 % na 2,7 % y/y. To je stále lehce nad poslední prognózou centrální banky, která předpokládala inflaci v únoru na 2,6 %.



Ve struktuře inflace nás v únoru překvapilo o něco výraznější zlevňování potravin, to ovšem následovalo poté, co nás v lednu naopak překvapilo jejich výraznější zdražení. Dá se říci, že ceny potravin se v posledních dvou až třech letech staly daleko hůře předvídatelnými, zejména kvůli vyšší a méně predikovatelné sezónní volatilitě a menší vazbě celkového indexu cen potravin na výběrová šetření ČSÚ u vybraných potravinových produktů.



Jinak jsme oproti našim očekáváním pozorovali o něco výraznější meziměsíční růst cen v některých službách – pohostinství a hoteliérství (které ovšem také v lednu zdražovalo o něco méně, než bývá zvykem). Naopak v zásadě podle předpokladu se drží relativně vysoko inflační momentum v sekci nájemné i imputované nájemné. Velký obrázek zůstává za nás přibližně stejný – inflace je pod kontrolou, ale pozorujeme zvýšené inflační momentum, které v některých případech pozvolna odeznívá (rekreace a kultura) a v jiných ne (nájemné).



Co čekat dál? V březnu inflace zůstane na podobných úrovních jako v únoru a k poklesu meziroční dynamiky může díky sezónně vyšší základně u potravin dojít v dubnu – pokles však bude dočasný a do blízkosti cíle bychom se podle našich odhadů měli vrátit až v druhé polovině roku s tím, jak bude odeznívat zvýšená meziroční inflace u některých potravin.



Z pohledu měnové politiky zatím výhled neměníme – předpokládáme ještě jeden pokles sazeb v květnu na konečných 3,50 %. Rizika pro růst i pro úrokové sazby jsou však vzhledem k vysokému obchodnímu napětí vychýlena směrem dolů, a to nehledě na pozitivní zprávy z povolebního Německa. Jakýkoliv pozitivní efekt vyšších rozpočtových výdajů na růst a zaměstnanost ve střední Evropě předpokládáme až v letech 2026-2027.



*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v blízkosti 25,00 EUR/CZK a dalšímu postupu vpřed brání nejistota spojená s dalším vývojem obchodních válek i ohledně shody/neshody na německém fiskálním balíčku. Domácí data včetně inflace trhy nijak výrazně nepřekvapila. Dnes bude zajímavé sledovat výsledek lednového průmyslu – zda ukáže alespoň náznaky stabilizace.



Eurodolar

Eurodolar zažil další volatilní den, který opět přinesla politika a nikoliv data. Euro bylo každopádně povzbuzeno americko-ukrajinským jednáním v Rijádu, které přineslo návrh na 30denní příměří na ukrajinsko-ruské frontě. Díky tomu a zároveň díky novému chaosu okolo cel (který přivodil další pád amerických akcií) se včera eurodolar dostal vysoko nad 1,09.

Ruská strana dala nicméně najevo, že příměří se bude dohadovat za jejích podmínek, což bere euru dnes po ránu vítr z plachet. Odpoledne by se však pozornost měla opravdu přesunout k makroekonomickým datům – konkrétně k americké únorové inflaci. V ní by se mohl objevit první náznak dopadu vyšších cel – konkrétně uvalení dodatečných 10% cel na dovozy zboží z Číny.



Regionální Forex



Dnes zasedá polská centrální banka, která jako obvykle ponechá oficiální úrokové sazby beze změny na relativně vysoké úrovni 5,75 %. Polská inflace má letos svůj vrchol stále před sebou a je evidentní, že politicky orientované vedení NBP nebude chtít měnit úrokové sazby před prezidentskými volbami, jež proběhnou v květnu (a červnu).



Akcie

S&P 500 se od svých historických maxim propadl o více jak 10 %, což by mohlo být považováno za korekci. Akcie Tesla ze svých maxim ustoupily o přibližně 50 %. Díky zmínce prezidenta Trumpa, že si koupí vůz Tesla, akcie této společnosti včera posílily o zhruba 4 %. Za zmínku stojí akcie Broadcom, které vzrostly o více jak 3 % či akcie Nvidia, které sice narostly o cirka 2 %, nicméně z únorových maxim se akcie propadly o téměř 27 %. Indexem, který vzdoroval dalším propadům byl technologický Nasdaq Composite, který ovšem nakonec odevzdal 0,2 %. Nasdaq Composite od svých maxim již odepsal přibližně 14 %.