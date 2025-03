Nové cla od amerického prezidenta a Wall Street opět na kolenou

Úterní obchodní seance na zámořských trzích nebyla výjimkou, a i dnes trhy zahalila červená barva. Obchodování v USA bylo doprovozeno o jeden zajímavý makro údaj, konkrétně k nově otevřeným pracovním pozicím v USA, kdy dodané číslo 7,74 mil. za měsíc leden bylo vyšší, než konsensus 7,60 mil., předešlý údaj 7,508 mil.



S&P 500 se od svých historických maxim propadl o více jak 10 %, což by mohlo být považováno za korekci. Ani dnes trhu nepomohl prezident Spojených států, když opět vlil olej do ohně, tentokrát zvýšením cel na hliník a ocel dovážených do USA z Kanady. Současně nezapomněl doprovodit vše komentářem, že pokud budou zrušena cla ze strany Kanady, konkrétně státu Ontaria, vše je možné přehodnotit. Prezident USA nezapomněl připomenout, že pokud by se Kanada stala 51. státem USA, nic takového by se nedělo.



Dalším komentářem chtěl Donald Trump očividně pomoci Elonu Muskovi, jehož akcie ze svých maxim ustoupily o přibližně 50 %. Prezident USA zmínil, že si koupí vůz a akcie této společnosti dnes posílily o zhruba 4 %.



Růstem byl doprovozen polovodičový sektor, jehož Philadelphia Semiconductor Index sice nějak výrazně neposílil, na stranu druhou ani výrazně neoslabil. Za zmínku stojí například akcie Broadcom, které vzrostly o více jak 3 % či akcie , které sice narostly o cirka 2 %, nicméně z únorových maxim se akcie propadly o téměř 27 %.



Indexem, který vzdoroval dalším propadům byl technologický Nasdaq Composite, který ovšem nakonec odevzdal 0,2 %. Nasdaq Composite od svých maxim již odepsal přibližně 14 %.



EUR/CZK 25,00, USD/CZK 22,85, EUR/USD 1,0938, WTI 66,33 USD/barel, Brent 69,57 USD/barel, Troyská unce zlata 2.917 USD