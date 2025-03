Trump nařídil zvýšit clo na dovoz oceli a hliníku z Kanady do USA na 50 procent

Spojené státy od středy zvýší clo na dovoz veškeré oceli a hliníku z Kanady na 50 procent. Od dubna pak výrazně zvýší i cla na dovoz aut, pokud Kanada jiná cla nesníží. Na sociální síti Truth Social to dnes oznámil americký prezident Donald Trump. Spojené státy původně avizovaly, že clo na ocel a hliník se zvýší na 25 procent.



Trump dnešním oznámením reaguje na rozhodnutí vlády kanadské provincie Ontario zvýšit cenu elektřiny prodávané do USA. V souvislosti s tím se prezident chystá v zasažené oblasti vyhlásit stav nouze.



"Kanada musí okamžitě snížit svá protiamerická cla na zemědělské produkty, která u různých mléčných výrobků z USA dosahují 250 až 390 procent a která už dlouho považujeme za naprosto nehorázná," napsal Trump. Svým rozhodnutím tak potvrdil, že z obchodní války mezi USA a Kanadou nehodlá ustoupit.



Nejlidnatější kanadská provincie Ontario se rozhodla zvýšit ceny elektřiny dodávané do Spojených států o 25 procent. Reaguje tak na 25procentní cla, která Trump uvalil na kanadské zboží. Premiér provincie Doug v pondělí uvedl, že elektřinu z Ontaria odebírá zhruba 1,5 milionu domácností a podniků v amerických státech Minnesota, New York a Michigan.



Trump napsal, že kvůli novým clům "v podstatě trvale skončí výroba automobilů v Kanadě."



Kromě vysokých kanadských cel si americký prezident v příspěvku na Truth Social postěžoval i na údajně nízké výdaje sousední země na vlastní bezpečnost. Zopakoval svůj záměr učinit z Kanady další stát USA, který v sousední zemi již několik týdnů vyvolává ostrou kritiku a protesty.



Podle nejnovějších údajů se přibližně čtvrtina oceli používané v průmyslovém odvětví v USA dováží. U hliníku je to více než 40 procent. U sekundárního hliníku, který pochází z recyklovaného materiálu, je toto číslo ještě vyšší.



Ekonomové očekávají, že vyšší dovozní náklady zvýší výrobní náklady mnoha amerických průmyslových podniků. Zákazníkům by tak hrozilo zvýšení cen a klesla by konkurenceschopnost amerických firem v zahraničí.



Na ocel a hliník se vztahuje severoamerická dohoda o volném obchodu (USMCA). Trump minulý týden po zavedení cel na zboží z Kanady a Mexika oznámil měsíční odklad cel na zboží, kterého se USMCA týká. Není tak v tuto chvíli zřejmě, zda se to nyní bude dále vztahovat i na ocel a hliník z Kanady a Mexika, napsala agentura DPA.



Trump po svém nástupu do úřadu nemá ohledně celní politiky jasný kurs. Krátce po zavedení cel na zboží z Kanady a Mexika jejich platnost částečně pozastavil. Zároveň ale pohrozil novými sankčními opatřeními.



Dnešní oznámení je nejnovější eskalací Trumpova obchodního sporu s Kanadou. Hrozí, že ještě více rozkolísá trhy, které zaznamenávají stabilní ztráty od chvíle, kdy prezident minulý týden zavedl první kolo cel vůči Kanadě a Mexiku.