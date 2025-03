Podle informací Bloombergu provádí změny ve vedení divize zaměřené na umělou inteligenci a na Yahoo Finance dění v této společnosti komentoval editor TechRadaru Lance Ulanoff. Podle něj „Apple už musel něco udělat“, protože se mu opakovaně nedařilo posunout Siri na úroveň známých jazykových modelů. Nyní by tak měli mít tuto oblast na starosti lidé, kteří mají podle experta za sebou úspěchy s dosažením cílů, které si firma stanovila.



Ulanoff se tedy domnívá, že z Applu „přišly dobré zprávy“. A podle svých slov v principu souhlasí s tezí, podle které by ani nemusel potřebovat svůj vlastní model a nemusel by stát v čele vývoje AI. Této společnosti a zařízením, která prodává, totiž bude prospívat už samotný vývoj, kdy bude na trhu řada spotřebitelských aplikací založených na modelech umělé inteligence.



Expert k tomu dodal, že umělá inteligence „nemusí nutně zvyšovat tržby“ a kvůli ní nemusí svůj podnikatelský model měnit. Ten spočívá a může dál spočívat v prodeji iPhonů a dalších zařízení. Určitý problém ale podle experta spočívá v tom, že nyní panuje dojem, že firma nemá nic, co by spotřebitelé považovali za něco, „co prostě musí mít.“ by tak v následujících měsících měl přijít s takovým produktem, ale ten opět nemusí přímo souviset s umělou inteligencí.



Ulanoff se domnívá, že pro by velký posun dopředu představoval ohebný iPhone. Už nyní se podle něj ví, že firma na něm pracuje a možná i na ohebném iPadu. „Mohl by je udělat lepší než jiní, mohly by být například slabší,“ míní expert s tím, že na takový krok se skutečně u Applu čeká. Tento segment trhu přitom v podstatě vytvořil Samsung, ale pokud by na něj vstoupil a produkt by měl zajímavou cenu a design, podle experta by představoval významný krok dopředu.



O Applu hovořil zhruba před týdnem na CNBC Gene Munster z Deepwater Asset Management. Ten podle svých slov sleduje akcie této společnosti už více než 20 let a zpoždění ve vývoji nové verze Siri je jedním z největších zklamání v historii této společnosti. Podle investora jde totiž o kritickou oblast. Stále není jasné, zda uspěje s Intelligence, tedy vlastní platformou umělé inteligence, která by podporovala i prodeje nových zařízení.



Munster míní, že investoři stále dávají Applu šanci a současné valuace akcií odpovídají fundamentální pozici firmy. Pokud by ale cena měla růst, muselo by to být založeno také na zlepšení fundamentu. V něj Munster podle svých slov věří i proto, že odhady prodejů iPhonů pro letošní a příští rok jsou podle něj spíše konzervativní. Cla se pak podle investora na chodu firmy moc neprojeví, najde způsoby, jak jejich dopad eliminovat.



Zdroj: Yahoo Finance