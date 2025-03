Rozbřesk: ČNB ponechá v tomto týdnu sazby beze změny

Hlavní událostí tohoto týdne bude na tuzemském trhu měnově-politické zasedání ČNB. V souladu s analytickým koncensem i tržními sázkami předpokládáme stabilitu sazeb na úrovni 3,75 % a tedy druhou pauzu v rámci probíhajícího cyklu uvolňování měnové politiky.



Ve prospěch pauzy hovoří většina příchozích makro čísel od posledního zasedání. V první řadě jde o lehce vyšší lednovou i únorovou inflaci, resp. setrvačné tlaky ve službách (stravování a ubytování, ale také imputované nájemné) a rozkolísaný vývoj cen potravin, který může zvyšovat vnímanou inflaci mezi spotřebiteli. Proinflačním překvapením byla i rychlejší mzdová dynamika na konci minulého roku, stejně jako revize růstu HDP směrem nahoru. Kurz koruny je sice oproti zimní prognóze mírně silnější, v diskuzi bankovní rady by ale neměl hrát zásadnější roli.



Důvodem k opatrnému přístupu k měnové politice jsou také narůstající rizika a nejistoty spojené s vývojem v zahraničí. Jde zejména o vyostřenou geopolitickou situaci, hrozící celní tarify ze strany Trumpovy administrativy vůči EU, ale také dopad německé rozpočtové bazuky. V podobném smyslu se ostatně vyjadřovali i dva členové bankovní rady Jakub Seidler a Jan Kubíček, kteří se explicitně vyjádřili ve prospěch stability úrokových sazeb.



Pozornost tak bude směřovat především na doprovodnou komunikaci guvernéra Michla. Ani v tomto ohledu ale nečekáme zásadní změnu rétoriky a mantrou centrální banky zůstane i pro příští měsíce opatrnost, ostatně podobně jako v případě Evropské centrální banky. To dává na pozadí vysoké míry nejistoty smysl, zvláště když se již úrokové sazby nacházejí velmi blízko „doletové zóny“, neboli neutrální úrovně, kterou odhadujeme v blízkosti 3,50 %.



Prostor pro nižší úrokové sazby v tuzemsku už proto není významný. Máme však za to, že ČNB ještě neřekla poslední slovo a k jednomu standardnímu poklesu sazeb o 25 bazických bodů dojde na květnovém zasedání, kdy bude k dispozici nová makroekonomická prognóza. Ve hře zůstává i následné jemné ladění k úrovni 3,25 %, za předpokladu, že by cenové tlaky ustupovaly rychleji a/nebo oživení růstu by bylo pomalejší oproti předpokladům.





TRHY



Koruna

Česká koruna startuje týden na úrovni 25,00 EUR/CZK a vyhlíží středeční zasedání České národní banky. Jelikož trhy plně počítají se snížením sazeb o 25 bazických bodů, impuls pro korunu může přijít spíše ze strany doprovodné rétoriky guvernéra Michla. Ta však zřejmě nedozná výraznější změny a ponese se v duchu pokračující opatrnosti, což by nemělo českou měnu výrazněji rozkolísat. Důležitý tak bude opětovně zejména vývoj na hlavních trzích, zejména další kroky Donalda Trumpa v obchodní politice vůči EU.



Eurodolar

Definitivní schválení fiskální bazuky v horní komoře německého parlamentu již nemělo na eurodolar významnější dopad, takže eurodolar již uzavřel minulý týden nad hranicí 1,08 (neboli tam, kde skončil po středečním zasedání Fedu).



Německá fiskální expanze však může zasáhnout do obchodování dnes, kdy je zveřejnění čerstvých podnikatelských nálad v podobě indexů PMI. V nich by se mohl odrazit optimismus, jenž zavládl po německých volbách. Oživení PMI v západní Evropě by pak euru mohlo nechat na chvíli zapomenout na hrozící americká cla.



Akcie

V korporátním sektoru akcie FedEx v pátek klesly o 6,4 % poté, co tato dopravní společnost snížila svůj výhled ročního zisku a tržeb. Akcie Nike klesly o 5,5 % poté, co se odhad tržeb za čtvrté fiskální čtvrtletí dostal pod očekávání analytiků. Akcie Micron Technology se propadly o 8 %, čímž smazaly zisky z předchozích dní. Společnost Lennar Corporation, která se specializuje na stavby rodinných domů, poklesla o 4,1 % poté, co její zisk v prvním čtvrtletí poklesl. Stalo se tak kvůli vysokým nákladům na půjčky a otřesené spotřebitelské důvěře, které těžce dopadly mimo jiné právě na podnikání v oblasti bydlení.