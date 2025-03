Kanada by mohla vyhrát obchodní válku s USA, ČNB pravděpodobně přeruší měnové uvolňování a evropské futures jsou zelené

ČNB ve středu pravděpodobně přeruší uvolňování měnové politiky a ponechá základní úrokovou sazbu na 3,75 %. Kanada může vyhrát obchodní válku s USA, věří Mélanie Joly. Američtí a ukrajinští představitelé vedli údajně konstruktivní jednání v Rijádu. Turecký regulátor zakázal krátký prodej akcií po zatčení hlavního politického rivala prezidenta Erdogana. Velká Británie plánuje snížit počet státních zaměstnanců o 10 000. Evropské futures jsou v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,3 %, DAX +0,6 %.



Bankovní rada České národní banky (ČNB) na svém středečním jednání zřejmě znovu přeruší uvolňování měnové politiky. Předpokládá to většina analytiků oslovených ČTK. Centrální banka podle nich ponechá základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta, kam ji snížila na únorovém zasedání. Ponechání úrokové sazby na současné úrovni naznačili v rozhovorech v médiích v uplynulém týdnu i dva členové bankovní rady Jakub Seidler a Jan Kubíček.



CTP oznámila podpis nezajištěné syndikované samurajské půjčky vázané na udržitelnost ve výši 30 miliard JPY.



Kanada může vyhrát obchodní válku, kterou vyvolala série cel nařízených americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Řekla to v rozhovoru s televizní stanicí BBC Mélanie Jolyová. "Jsme největší zákazník USA," řekla Jolyová. "Nakupujeme od Američanů více než Čína, Japonsko, Británie a Francie dohromady." Podle Jolyové jsou cla a vyšší ceny prioritou pro kanadské voliče, kteří se chystají na volby, ve kterých si zvolí nového premiéra. Jolyová uvedla, že protože ekonomiky USA a Kanady jsou tak provázané, "máme největší páky na světě v případě USA". Poznamenala, že bolest z cel nepocítí jen Kanaďané, ale také tvrdě pracující Američané. Podle Jolyové by to mohli být nakonec právě Američané, kdo bude úspěšnější v úsilí o ukončení obchodní války, protože v konečném důsledku to budou oni, kdo na cla doplatí. Kvůli clům jsou podle ní také ohrožená pracovní místa jak v Kanadě, tak v USA.



Američtí a ukrajinští představitelé vedli v Rijádu jednání, která Volodymyr Zelenskij označil za konstruktivní. Dnes se očekává schůzka mezi USA a Ruskem a Bílý dům prý chce dohodu o příměří do 20. dubna.



Turecký regulátor zakázal krátký prodej akcií a uvolnil pravidla zpětného odkupu, aby zabránil dalším otřesům na trhu poté, co byl hlavní politický rival prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana formálně zatčen na základě obvinění z korupce.



Spojené království si klade za cíl snížit počet státních zaměstnanců o 10 000, když si klade za cíl 15% snížení vládních provozních nákladů.