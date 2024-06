Apple vystřelil nejvíce od roku 2022 pod příslibem využití potenciálu umělé inteligence a znovu sesadil Microsoft

včera posílil na rekordní hodnotu od prosince. Jeho akcie rostly o 7,3 % na 207,15 USD, což je největší jednodenní skok na této akcii od listopadu 2022. Tímto růstem se navýšila tržní kapitalizace společnosti o 215,1 miliardy USD, což podle údajů Bloombergu představuje jedno z největších jednodenních navýšení hodnoty jakékoli společností v historii. Dnes růst akcií Apple pokračuje a vrátila se na pozici nejhodnotnější firmy na světě. Po pěti měsících sesadila z tohoto postu Microsoft. Tržní kapitalizace Applu dnes odpoledne stoupla až nad 3,3 bilionu USD (75,2 bilionu Kč), zatímco tržní kapitalizace Microsoftu činila něco přes 3,25 bilionu USD.



Náhlé zlepšení nálady investorů přišlo po výroční konferenci Worldwide Developers Conference, kde společnost předvedla řadu nových funkcí souvisejících s umělou inteligencí a oznámila partnerství s ChatGPT od OpenAI. Tato událost vykrystalizovala ve strategii, o které mnozí investoři tvrdili, že Applu chybí, zatímco se Big Tech vezl na vlně umělé inteligence.







„Přidání funkcí umělé inteligence do nejnovějšího iPhonu přichází v pro ideální dobu,“ napsal analytik LightShed Walter Piecyk. „Příjmy z iPhonů stagnují a drtivá většina jeho základny má staré telefony, když se cyklus upgradu zpomalil na rekordní minimum. Pro by tedy mělo být snadné povzbudit prodlužující se cyklus výměny.“



Obavy z růstu společnosti zmírnil pozitivní čtvrtletní report o výsledcích ze začátku května, kdy také oznámil největší program zpětného odkupu akcií v historii USA za 110 miliard dolarů. Tato zpráva také podpořila akcie v posledních týdnech a květen tak byl pro akcie Applu nejlepším měsícem od července 2022.



Ale navzdory rekordní ceně akcií letos vyrostl pouze o 7,6 %. Zaostává tak za 14% ziskem indexu Nasdaq 100 , zatímco akcie s expozicí na AI, včetně , .com, Alphabetu a Meta Platforms, vykazují dvouciferné zisky. Výrobce čipů na umělou inteligenci, Corp., vyrostl o 144 %. Mezi Velkou sedmičkou si letos hůř než vedla pouze , která letos klesla o více než 30 %.





„Technologie s obří kapitalizací si vedou dobře, ale máme podezření, že nakonec podlehne slabému širokému trhu,“ napsal v úterní poznámce hlavní tržní technický analytik BTIG Jonathan Krinsky a poukázal přitom na pár akcií, které si na trhu vedou dobře, zatímco zbytek trhu šlape vodu nebo klesá.



Krinsky také ukázal graf, který porovnává poměr cen akcií společnosti se zbytkem Velké sedmičky a uvedl, že několik měsíců vytvářel „basing pattern“, což poukazuje konsolidaci Applu, která otevírá cestu k tomu, aby nyní dosáhl lepších výsledků ve srovnání s ostatními akciemi.

Apple zaostával za svými konkurenty, jako Microsoft a Google, v oblasti AI, což je důvod, proč se jeho akciím v letošním roce ve srovnání s konkurencí nedařilo. Podle analytiků však vývojářská konference uklidnila všechny obavy ze zaostávání společnosti Apple v technologii AI.



Některé obavy ze slabé výkonnosti se zmírnily již v květnu, kdy čtvrtletní výsledky Applu a prognóza překonaly očekávání trhu. Firma také představila rekordní plán zpětného odkupu vlastních akcií za 110 miliard USD.



Apple se v roce 2018 stal první veřejně obchodovanou americkou společností, jejíž tržní kapitalizace překročila jeden bilion USD. V roce 2020 pak byl první firmou s kapitalizací dva biliony USD a v roce 2022 jako první překonal hranici tři biliony USD. V uplynulých letech si ale několikrát vyměnil pozici jedničky s Microsoftem.



Zdroj: Bloomberg, CNBC, Patria