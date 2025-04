Americká cla na země kupující venezuelskou ropu a plyn pomohla k březnovému poklesu vývozu pohonných hmot z Venezuely o 11,5 pct

Vývoz ropy a pohonných hmot z Venezuely klesl v březnu meziměsíčně o 11,5 procenta. S odvoláním na data a dokumentaci o sledování lodí to dnes uvedla agentura Reuters. Děje se tak poté, co Spojené státy oznámily 25procentní cla na země kupující ropu a plyn z Venezuely, a poté, co americký prezident Donald Trump zrušil výjimku pro americkou společnost k těžbě ropy ve Venezuele, kterou firma měla navzdory americkým sankcím vůči režimu prezidenta Nicoláse Madura.



Březnový průměrný vývoz ropy z Venezuely byl také o 7,8 procenta nižší než ve stejném měsíci loni a nejnižší od loňského prosince.



Americká cla na země odebírající venezuelskou ropu podle dřívějšího oznámení vstoupila v platnost dnes. Pravidelní odběratelé venezuelské ropy v Číně a Indii v návaznosti na to pozastavili nakládku části březnových a dubnových dodávek, píše Reuters.



Podle údajů a interních dokumentů venezuelské státní ropné společnosti PDVSA vyplulo v březnu z venezuelských vod celkem 42 lodí, které za den převezly 804.677 barelů ropy a pohonných hmot a 341.000 tun dalších petrochemických produktů.



Největším odběratelem venezuelské ropy byla v březnu Čína s 483.700 barely denně, následovaná Spojenými státy s 210.700 barely za den, Indií s 60.160 barely denně a Kubou s 50.130 barely za den.



Americká vláda se také na konci března rozhodla s okamžitou platností zrušit zahraničním obchodním partnerům PDVSA povolení, která jim umožňují vyvážet venezuelskou ropu. Opatření se týká například španělské skupiny , italské společnosti , indického konglomerátu Reliance Industries či americké firmy Global Oil Terminals. Původní termín konce povolení pro americký byl stanoven na 3. dubna, Trump ale následně lhůtu prodloužil o měsíc.