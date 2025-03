Lagardeová: Trumpova cla představují popud k větší nezávislosti Evropy

Evropa by měla v reakci na celní politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa převzít větší kontrolu nad svým osudem a stát se nezávislejší. V rozhovoru s rozhlasovou stanicí France Inter to řekla šéfka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová.



Trump, který se tento týden chystá představit takzvaná reciproční cla, už dříve oznámil například cla na dovoz oceli, hliníku či automobilů. Reciproční cla by měla zohledňovat úroveň cel, která ostatní země uplatňují vůči dováženému americkému zboží. Trump bude o recipročních clech informovat ve středu 2. dubna a toto datum označil za den osvobození pro americké firmy, které podle něj čelí nekalým obchodní praktikám ze strany ostatních zemí.



"Nazývá to den osvobození ve Spojených státech. Já to považuji za okamžik, kdy se musíme společně rozhodnout, že převezmeme větší kontrolu nad svým osudem," uvedla Lagardeová. "Myslím si, že je to krok k nezávislosti," dodala.



Šéf italské centrální banky Fabio Panetta dnes uvedl, že kvůli vysoké nejistotě, která je spojena zejména s obchodní politikou Spojených států, je nyní zapotřebí opatrný postup při snižování úrokových sazeb v eurozóně. "Zatím nelze říci, že boj s inflací je u konce," uvedl Panetta, který je členem Rady guvernérů ECB. "Zvýšená nejistota, zejména v důsledku někdy protichůdných oznámení ohledně obchodní politiky USA, nabádá k opatrnosti při snižování sazeb," dodal.



ECB zahájila snižování úrokových sazeb loni v červnu ve snaze podpořit hospodářský růst v eurozóně. Svou depozitní sazbu zatím zredukovala šestkrát, vždy o čtvrt procentního bodu. Sazba se teď nachází na 2,50 procenta.