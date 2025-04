Analytici Goldman Sachs varují před medvědím trhem, BlackRock snižuje rating amerických akcií

Strategové z Wall Street varují před chmurnými vyhlídkami pro akcie v souvislosti s obchodní válkou prezidenta Donalda Trumpa.



Stratégové společnosti Inc. Jean Boivin a Wei Li v pondělí snížili hodnocení amerických akcií na neutrální z nadhodnoceného na tříměsíčním horizontu s tím, že očekávají „větší tlak na riziková aktiva v nejbližším období vzhledem k výrazné eskalaci globálního obchodního napětí“.



Mezitím strategický tým Group Inc. ve složení Peter Oppenheimer a Lilia Peytavin uvedl, že výprodej akcií by se mohl změnit v déle trvající cyklický medvědí trh, protože se zvyšuje riziko recese.



Několik mezinárodních akciových benchmarků zaznamenalo ztráty, které technicky splňují definici medvědího trhu. Patří mezi ně i index S&P 500, který se na krátkou dobu propadl o 20 % pod rekordní hodnotu dosaženou před necelými dvěma měsíci.



Cyklické medvědí trhy obvykle trvají přibližně dva roky a trvá pět let, než se odrazí na výchozí bod. Na rozdíl od jednorázových otřesů způsobených událostmi jsou funkcí hospodářského cyklu, uvedli stratégové Goldman.



Prozatím považují výprodej za medvědí trh vyvolaný událostmi. V obou typech medvědího trhu akcie obvykle zaznamenávají průměrný pokles o 30 %, ale „liší se délkou trvání, přičemž poklesy vyvolané událostmi jsou kratší a rychleji se zotavují,“ uvedli.

Ekonomové Goldmanu zvýšili pravděpodobnost recese v USA na 45 % a strategický tým banky se připojil k několika dalším prognostikům z Wall Street, kteří snížili své cíle pro index S&P 500.



Výkonný ředitel společnosti Larry Fink uvedl, že většina generálních ředitelů, s nimiž hovoří, si myslí, že USA se již nacházejí v recesi. Obchodníci mezitím agresivně zvýšili sázky na to, že Federální rezervní systém sníží úrokové sazby v důsledku obav, že obchodní politika americké administrativy by mohla vést ke globálnímu hospodářskému poklesu.



Stratégové výzkumné části Finkovy firmy uvedli, že zvyšují alokaci do krátkodobých amerických státních dluhopisů, které by mohly těžit z útěku k útočištným aktivům.



„Celý soubor mezinárodních reakcí a jednání jednotlivých zemí s USA bude trvat dlouho, takže je těžké mít přehled o tom, kdy a jak se to vyřeší,“ napsali Boivin a Li. „Významná destrukce bohatství by mohla poškodit sentiment a spotřebitelské výdaje.“



Většina analytiků a investorů zatím nevidí bezprostřední rizika pro globální finanční systém, přestože ztráty na světových burzách se za poslední tři dny přiblížily 10 bilionům dolarů.



Poukazují však na známky napětí - jako jsou zamrzlé trhy s podnikovými dluhy a skokový nárůst ukazatelů rizika platební neschopnosti -, které se nahromadily v důsledku rychle se zhoršujících ekonomických vyhlídek.

Zdroj: Bloomberg