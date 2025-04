Německý export by kvůli clům mohl klesnout až o 15 procent, řekl ministr financí

Německý export by mohl klesnout až o 15 procent, pokud zůstanou cla uvalená Spojenými státy na Evropskou unii v platnosti dlouhodobě. V rozhovoru s veřejnoprávní stanicí ZDF to řekl německý ministr financí Jörg Kukies. Obchodní konflikt s USA by podle něj mohl znamenat, že německé hospodářství letos třetí rok v řadě klesne.



"Mělo by to značné následky, nesmíme být naivní," řekl Kukies. Podle ministra financí nebude mít obchodní konflikt žádné vítěze, ale jen poražené.



Americký prezident Donald Trump minulý týden oznámil plošné desetiprocentní clo prakticky u veškerého zboží dováženého do USA. Od středy pak Spojené státy začnou u dovozu z vybraných zemí vybírat i takzvaná reciproční cla, která jsou vyšší a která v případě Evropské unie činí 20 procent. Akciové trhy na to zareagovaly výrazným poklesem.



Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič pak v pondělí uvedl, že EU je připravena diskutovat se Spojenými státy o nulových clech u průmyslového zboží a také o nulových clech na automobily. Dojednané řešení ale podle něj musí být přijatelné pro obě strany. Podle Kukiese v Německu panuje mezi demokratickými politickými stranami široká shoda na podpoře unijního kurzu, tedy snaze vyjednat nulová cla, v případě neúspěchu ale přijmout jednoznačná protiopatření.



Podle odbornice na obchod s USA Laury von Danielsové, kterou oslovila agentura DPA, přitom podoba reakce EU na americká cla záleží především na Německu. Jako největší evropská ekonomika, která je silně orientovaná na export, je totiž Německo obzvlášť zranitelné.



O postupu Německa v celním sporu by mohli příští týden jednat i poslanci Spolkového sněmu. Strana Zelených dnes požádala o svolání mimořádné schůze. Situace kolem Trumpových cel zvýšila tlak i na vyjednavače, kteří se snaží dojednat po únorových parlamentních volbách vládní koalici konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD).



Statistika zveřejněná v pondělí ukázala, že německý export v únoru ve srovnání s lednem vzrostl o 1,8 procenta. Většina německého exportu mířila i v únoru do Spojených států, zamířilo tam o 8,5 procenta zboží více než v lednu. Podle některých analytiků to souviselo se snahou předzásobit se před očekávaným uvalením cel.



Německo se potýká s hospodářskými problémy delší dobu, loni zaznamenalo druhý rok v řadě pokles hrubého domácího produktu (HDP). Na výkonu německé ekonomiky je přitom závislá i řada českých firem. Hospodářský institut Ifo v březnu snížil odhad letošního růstu německé ekonomiky na 0,2 procenta, do té doby počítal s růstem o 0,4 procenta. Aktualizovanou bilanci vývoje německého hospodářství chtějí ekonomické instituty představit na tiskové konferenci ve čtvrtek.