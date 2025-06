Goldman Sachs varuje: Méně kvalitní akcie čelí rostoucím rizikům

S tím jak akcie pevným krokem směřují k historickým maximům a mezi investory se šíří strach z promeškání růstu, jeden z předních obchodníků společnosti varoval, že existují oprávněné důvody, proč k nejnovějším ziskům přistupovat opatrně.



To platí zejména pro méně kvalitní části trhu, kde jsou akcie hnány vzhůru spíše nuceným uzavíráním krátkých pozic než pozitivními firemními fundamenty, napsal Louis Miller, výkonný ředitel , v úterní zprávě klientům.

„Už před dvěma týdny jsme upozornili, že short squeeze, kterému trh čelí, by mohl představovat příležitost k dalšímu poklesu krátkých pozic, a myslíme si, že ten čas se blíží,“ napsal Miller.

Nejméně kvalitní segmenty akciového trhu ztratily z hlediska výkonnosti dynamiku, zatímco pozice v těchto akciích jsou vyšší, než si mnozí myslí. Oblasti, které je třeba sledovat, zahrnují neziskové technologické firmy, kde v minulosti zisky klesaly, zatímco výkonnost byla uměle zvyšována, „což ponechává prostor pro pokles.“ Koše složené z tzv. meme akcií jsou podle Millera také „stále na úrovních vhodných pro shortování.“

Index Nasdaq 100 v úterý vzrostl o 1,5 % na své první rekordní maximum od února a index S&P 500 přidal 1,1 %, když investoři plošně zvyšovali ceny akcií. Růst byl podpořen zmírněním napětí na Blízkém východě, nízkým celkovým zajištěním v akciích a vyváženými komentáři Federálního rezervního systému ohledně výhledu na snižování úrokových sazeb.

Navzdory býčímu tónu přetrvávají rizika pro trh kvůli blížícím se termínům v obchodních jednáních, zatímco dopad cel na inflaci, ziskové marže firem a globální růst zůstává nejasný. „Výhled růstu je od července negativní,“ uvedl Miller. „Zvýšené hodnoty inflace až do podzimu by mohly vést k pomalejšímu růstu, což by mohlo nejvíce zasáhnout nejméně kvalitní a na růst nejcitlivější části trhu.“