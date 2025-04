Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla na 4,3 procenta, přibylo volných míst

Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla na 4,3 procenta z únorových 4,4 procenta. Snížila se po čtyřech měsících růstu. Úřady práce registrovaly 322.140 uchazečů, zhruba o 4000 méně než o měsíc dříve. Volných míst přibylo o 3700 na téměř 92.000. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR (ÚP ČR). Loni v březnu činila míra nezaměstnanosti v Česku 3,9 procenta, práci si tehdy hledalo přibližně o 33.500 uchazečů méně než nyní.



V zaměstnanosti se již začínají projevovat sezonní práce například ve stavebnictví nebo službách. "Sledujeme ale rozdíly napříč regiony a požadavky firem u volných míst se často nepotkávají s kvalifikací pracovníků, kteří hledají práci. Klíčem je rekvalifikace uchazečů i spolupráce se zaměstnavateli," uvedl generální ředitel ÚP ČR Daniel Krištof.



Nejvyšší nezaměstnanost byla v březnu v Ústeckém kraji, a to 6,6 procenta. V Moravskoslezském kraji to bylo rovných šest procent a v Karlovarském 5,3 procenta. Naopak v Praze činila míra nezaměstnanost tři procenta, nejméně v Česku. Praha byla ale jediným regionem, kde se nezaměstnanost meziměsíčně zvýšila. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v Česku v průměru zhruba 3,5 uchazeče o zaměstnání.



Mezi okresy je nejvyšší míra nezaměstnanosti na Mostecku, kde činí 9,3 procenta. Na Karvinsku je to 8,7 procenta. Nejlépe na tom jsou okresy Praha-východ a Praha-západ, Rychnov nad Kněžnou, Pelhřimov, Benešov a Zlín, kde je nezaměstnanost nižší než tři procenta.



Zaměstnavatelé mají nejčastěji zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, o kuchaře, o obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, o montážní dělníky, o řidiče nákladních automobilů a tahačů nebo o uklízeče. Nejvíce míst nabízejí zaměstnavatelé v Praze, a to 23.480. Následuje Středočeský kraj s téměř 16.000 volnými pozicemi.



"Nadále se evidentně nepotkává nabídka s poptávkou z hlediska regionů, protože například počet volných pracovních míst pro tzv. nedostatkové profese, určené převážně pro muže, v evidenci volných pracovních míst výrazně dominuje," uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohdan Wojnar. Zaměstnavatelé podle něj vítají nárůst rekvalifikací.



Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) upozornil, že zájem o rekvalifikace roste. "Za první čtvrtletí tohoto roku prostřednictvím Úřadu práce ČR rekvalifikovalo téměř 15.000 klientů, kteří tak zlepšili svou pozici na trhu práce," podotkl ministr. Meziročně vzrostl v prvních třech měsících roku zájem o rekvalifikace o 68 procent.



Téměř tři čtvrtiny volných pracovních míst jsou určené pro uchazeče se základním či nižším vzděláním, bezmála 70 procent míst je vhodných i pro cizince.