WTTC: Cestovní ruch čeká rekordní růst navzdory novým americkým clům

Nová americká cla by nemusela mít negativní dopad na cestovní ruch. Ceny zboží by sice měly výrazně růst a světové trhy balancují na hraně recese, Světová rada pro cestování a cestovní ruch (WTTC) však očekává v nadcházejících měsících rekordní růst cestovního ruchu. V letošním roce by hodnota odvětví cestovního ruchu měla dosáhnout rekordních 11,7 bilionu USD (267,2 bilionu Kč) a bude tvořit 10,3 procenta globálního hrubého domácího produktu (HDP). Předpokládá se, že cestovatelé letos utratí za zahraniční cesty 2,1 bilionu USD. Překonají tak rekordní útraty z roku 2019, které činily 1,9 bilionu USD. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na zprávu WTTC.



Cestovní ruch jako celek zaznamenává od zrušení pandemických omezení trvalý růst. Očekává se, že do roku 2035 by celkové výdaje cestovatelů mohly stoupnout na 2,9 bilionu USD. Pokud se vezmou v úvahu i nepřímé příspěvky cestovního ruchu ke globální ekonomice, jako nákupy hotelů od okolních podniků a lokální kupní síla zaměstnanců v pohostinství, je hodnota cestovního ruchu 16 miliard USD, což odpovídá 11,5 procentům globálního HDP.



Zpráva WTTC byla vypracována ještě před oznámením nových amerických cel vůči většině zemí světa. Tato cla by mohla zvýšit ceny zboží, omezit přístup k letům a americkým spotřebitelům by mohlo zůstat méně peněz na volné utrácení. Prezidentka a výkonná ředitelka WTTC Julia Simpsonová se však výraznějšího dopadu cel na cestovní ruch příliš neobává.



"Očekáváme, že mezinárodní cestovní ruch bude letos pokračovat v silném růstu, stejně jako výdaje, a to i přes některé krátkodobé protivětry," řekla Simpsonová agentuře Bloomberg. Od doby, kdy její tým ukončil průzkum, se toho hodně změnilo, ale lidé podle ní stále dávají svým cestám přednost a případné negativní dopady budou spíše jen krátkodobou záležitostí, určitým "výkyvem v číslech".



Částečně je to i tím, že lidé své dovolené často plánují v předstihu a za mnoho cest se platí předem. Stávající rezervace na léto podle WTTC ukazují, že Francie a Španělsko směřují k rekordnímu roku a silný výkon vykazují i asijsko-pacifický region a Blízký východ.



WTTC ale připouští, že výkon cestovního ruchu by mohl být slabší ve Spojených státech a Číně. Samostatná analýza USA zveřejněná společností Oxford Economics na počátku dubna ukázala, že počet příjezdů zahraničních turistů by mohl klesnout o 9,4 procenta, což by způsobilo ztrátu příjmů od těchto turistů zhruba devět miliard USD. Pokles je přičítán řadě faktorů, včetně hraniční a imigrační politiky USA, silného dolaru, poškození pověsti a slabšího růstu ekonomik Kanady a Mexika, dvou hlavních zdrojů zahraničních návštěvníků.



"USA budou stále největším trhem cestovního ruchu podle příspěvku k HDP, ale jsou zde určité protivětry," uvedla Simpsonová. Slíbila v nadcházejících týdnech a měsících další analýzy.



Simpsonová také upozornila, že cestovní ruch se ukázal jako odolnější odvětví - takové, které se po velkých válkách, globální pandemii a přírodních katastrofách zotavilo rychleji než většina ostatních. Navzdory svému optimistickému výhledu má však obavy, protože nikdo neví, jak mohou cla ovlivnit globální dodavatelské řetězce, na kterých cestovní ruch závisí. Zde je potřeba počkat, jak se budou věci vyvíjet.