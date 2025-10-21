Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Před lety selhala, nyní se francouzská DBV Technologies znovu pokouší prorazit s náplastí na arašídovou alergii

Před lety selhala, nyní se francouzská DBV Technologies znovu pokouší prorazit s náplastí na arašídovou alergii

21.10.2025 13:10
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

V roce 2017 francouzská biofarmaceutická společnost DBV Technologies selhala, když její nadějný produkt – náplast pro děti trpící alergií na arašídy ve finální fázi testování propadla. Celou firmu to tehdy poslalo o několik let zpátky a akcie do volného pádu. V posledních týdnech se ale těší velkému růstu. Důvod? Opětovná víra investorů ve stejný, byť upravený produkt: kožní náplast s inovativní epikutánní imunoterapií (EPIT) využívanou pro léčbu alergií, v tomto případě alergii na arašídy.

Náplast zvaná Viaskin se nachází v závěrečné fázi vývoje, přičemž DBV by brzy měla odhalit výsledky studie v pokročilé fázi, v níž stovky dětí nosily náplast po dobu jednoho roku a poté konzumovaly arašídový protein, aby napodobily náhodné požití.

Firma založená pediatry věří, že po více než dvou desetiletích výzkumu konečně našla odpověď na to, jak ochránit děti se silnou alergickou reakci na arašídy. Těch přitom není vůbec málo. V USA a Evropské unii jich je více než 1,2 milionu ve věku od jednoho do sedmi let, což je věkové rozpětí pro Viaskin.

Pokud budou výsledky pozitivní, může DBV požádat regulační orgány o povolení k uvedení potenciálního trháku na trh, píše agentura Bloomberg, která tím vysvětluje nedávný prudký růst akcií, jež za poslední tři týdny vzrostly o více než 70 procent na 2,74 eura za kus.

DBV není jedinou společností, která se v této oblasti snaží prosadit. Dánská firma ALK-Abello pracuje na tabletce, jež se rozpouští pod jazykem a obdobným lékem se zabývají také švýcarská Mabylon a britská Allergy Therapeutics.

„Je to velice nenaplněná potřeba, spousta lidí tím trpí. Myslím, že uvidíte, že na tomto trhu je potřeba několika typů léčby a že je zde spousta prostoru pro růst všech,“ řekl generální ředitel ALK-Abello Peter Halling.

Náplast od DBV staví na dosud jediném léku, který pomáhá zmírnit alergické reakce u dětí (1–17 let) s alergií na arašídy – palforzii. Viaskin od DBV má „vyškolit“ imunitní systém tak, že jej v průběhu let vystavuje alergenu. S rostoucí tolerancí těla se pak děti dostanou do bodu, kdy mohou omylem zkonzumovat trochu arašídů bez toho, aniž by to pro ně mělo závažné následky.

„Je to trochu jako to, co vidíme ve filmech o středověku, kdy se ochutnávač snaží otrávit krále. Jednoduše řečeno, ochutnávač jídla si postupem času vybuduje toleranci vůči jedu tím, že užívá malé, zvyšující se množství, dokud se tělo v podstatě neunaví reagovat na alergen,“ popsal pro Bloomberg Daniel Tassé, generální ředitel DBV.

Výhoda produktu DBV tkví ve způsobu podání, kdy je náplast snášenlivější než zmíněná Palforzia, která je ve formě arašídového proteinového prášku v tabletách, což vyžaduje opatrný bezpečnostní protokol, který mnoho rodičů odrazuje.

Nepovedená investice Nestlé

Palforzia byla svého času označena za převratný lék. Projekce tržeb hovořily až o 1,2 miliardy dolarů, což vedlo potravinářského giganta Nestlé k tomu, aby v roce 2020 vývojáře léku za 2,6 miliardy dolarů koupila. Palforzia ale svými prodeji švýcarského giganta zklamala a ten se tak o tři roky později rozhodl k prodeji. Dnes Palforzii vlastní společnost Stallergenes Greer, jejíž výroční zpráva ukazuje, že produkt loni v Evropě vzrostl dvojciferným tempem. Společnost navíc rozšiřuje použití léku i pro batolata.

DBV byla založena v roce 2002 na předměstí Paříže. Na burzu vstoupila o deset let později, když se náplast na alergii dostala do nákladnějších fází vývoje. Tržní hodnota podniku se během zhruba pěti let vyšplhala nad dvě miliardy eur a v říjnu 2017 dosáhla rekordu. Cena jedné akcie tehdy činila 83,51 eura. Pak ale Viaskin nesplnila hlavní cíl klíčové klinické studie a akcie od té doby spadly takřka na úplné dno.

ak

Velký obrat

Společnost od té doby přeskupila vedení, najala veterány farmaceutického průmyslu a klinický program přepracovala, zejména tím, že snížila cílovou věkovou skupinu. V roce 2019 ještě neuspěla, když předložila americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) návrh náplasti pro děti ve věku od čtyř do 11 let. FDA zpochybnila její adhezivní sílu a požádala o další klinické údaje. DBV tak navrhla upravený produkt a zahájila novou studii s 600 dětmi ve věku od čtyř do sedmi let. Výsledky se očekávají v tomto čtvrtletí.

„O zvraty a obraty nebylo nouze,“ napsal v nedávné poznámce analytik Citizens JMP Securities Jonathan Wolleben. Společnost však úzce spolupracuje s FDA a její úsilí je rozděleno do dvou různých věkových skupin, uvedl. „Myslíme si, že se komerční příležitost zlepšila,“ dodal s tím, že náplast pro batolata, která je rovněž ve vývoji, již zaznamenala pozitivní výsledky z posledních fází vývoje.

studie 

Zdroj: DBV Technologies

DBV každopádně nutně potřebuje úspěch, protože v létě předpovídala, že by mohla mítdostatek hotovosti na provoz pouze do druhého čtvrtletí příštího roku. Pokud se studie osvědčí, investoři, kteří se zúčastnili nedávného kola financování, by mohli uplatnit své právo na nákup dalších akcií.

Podle odhadů Wollebena by „arašídová náplast“ mohla na ročních tržbách přesáhnout jednu miliardu dolarů, a to na základě průzkumu mezi alergology, který ukázal, že očekávají, že ji budou předepisovat přibližně 30 procentům svých oprávněných pacientů. Potenciální příjmy se navíc mohou zhruba zdvojnásobit, vezme-li se v potaz trh s batolaty, dodal.


Čtěte více:

Přehlížejí investoři dlouhodobý potenciál společností ze sektoru zdravotnictví?
26.09.2025 14:05
Přehlížejí investoři dlouhodobý potenciál společností ze sektoru zdravotnictví?
Ať už se podíváme na horizont jednoho, dvou nebo tří let, sektor zdrav...
Novo Nordisk kupuje společnost zaměřenou na léčbu jaterních onemocnění
09.10.2025 12:48
Novo Nordisk kupuje společnost zaměřenou na léčbu jaterních onemocnění
Novo Nordisk oznámil, že kupuje americkou společnost Akero Therapeutic...
Ozempic za 150 dolarů místo tisíce? Trumpova slova rozkolísala farmaceutický trh
17.10.2025 15:20
Ozempic za 150 dolarů místo tisíce? Trumpova slova rozkolísala farmaceutický trh
Prezident Donald Trump plánuje snížit ceny léků na obezitu, včetně pop...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.10.2025
13:58General Motors (+9 %) šlape na plyn. Navyšuje výhled, zisky ve 3Q táhly pickupy
13:56Coca-Cola překonala odhady, poptávka na klíčových trzích ale zůstává slabší
13:10Před lety selhala, nyní se francouzská DBV Technologies znovu pokouší prorazit s náplastí na arašídovou alergii
12:07Evropa dopoledne jen přešlapuje v očekávání výsledků a americko-čínského jednání  
11:39RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
11:38Výhled na výsledky: MONETA míří k meziročnímu růstu zisku o 11 %  
10:22Vzácné zeminy jako geopolitická zbraň. USA a Austrálie zahajují miliardové projekty
10:11Méně atraktivní paměťové čipy jsou díky rozkvětu AI v kurzu
8:56Zelenskyj odjíždí z USA s prázdnou, Apple se vrací na vrchol a ECB chce silnější euro  
8:45Rozbřesk: Centrální bankéři v Maďarsku podrží sazby na úrovni 6,5 procenta
6:04Summers: Americká pomoc Argentině je nová a nekonvenční
20.10.2025
17:22Na trhu se neodměňuje za dosažené, ale za nedosažené. A odměnou je pokles valuací
17:05PODCAST Týdenní výhled: Inflace, bankovní nervozita a výsledky Tesly i Netflixu  
16:05Klíčové výsledky týdne: Netflix sází na obsah, Tesla čelí tlaku, GM mění strategii  
13:02Ponorková divize Thyssenkruppu se oddělila a vyplula na burzu, akcie prudce vzrostly
12:01Vstup do nového týdne je pozitivní, Francii ale kazí den horší rating  
11:58Investice do DIP nabírají na tempu. Letos podle AKAT překoná 200 tisíc smluv
11:46BNP Paribas (-10 procent) může čelit až miliardovým nárokům kvůli její roli v genocidě v Súdánu
11:44Cloud od Amazonu měl výpadek. Nefungovala řada webů a aplikací
10:33Kering snižuje zadlužení, kosmetickou divizi prodá L´Oréalu za 4 miliardy eur

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět