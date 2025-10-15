Luxus opět v kurzu? LVMH letos poprvé vykázal růst, akcie přidávají 13 procent

Akcie francouzského luxusního konglomerátu vykazují ve středu dopoledne silný růst, a to až o 13 procent. Děje se tak potom, co společnost poprvé v tomto roce vykázala růst a slíbila, že upevní své vedoucí postavení v globálním luxusním sektoru.
Jedna z nejhodnotnějších evropských firem ve svých hospodářských výsledcích zveřejněných v úterý večer uvedla, že zaznamenala meziročně jednoprocentní organický růst. Ač se to může zdát jako nepříliš oslnivé číslo, tak růst přichází po dvou poklesech v řadě.
Tržby za tři měsíce do září dosáhly 18,3 miliardy eur, což je sice méně než 19,1 miliardy eur inkasovaných před rokem, stále se však jedná o lepší číslo, než očekávali analytici. I proto akcie vyletěly ve středu vzhůru dvouciferným tempem. A s sebou vzaly celý evropský luxusní sektor, který přidával 3,5 procenta, poznamenal server CNBC.
má rozsáhlé portfolio módních značek jako Louis Vuitton, Tiffany & Co., Christian Dior nebo Moët & Chandon. Konglomerát je považovaný za lídra globálního trhu s luxusním zbožím.
V prvních devíti měsících roku ale značně strádal. Výkonnost firmy zatížily zejména měnové protivětry, obchodní napětí a narušení ekonomiky. si ale pochvaluje odolnost svého byznysu „a silný inovační impuls“, ke kterému v uplynulém kvartálu došlo.
Oživení se dočkala i divize vína a lihovin, jejíž růst předtím tlumila nejistota ohledně nových čínských cel na koňak v Evropské unii a dovozních cel do USA, dodala společnost v úterní zprávě.
USA a Evropa celkově zaznamenaly "solidní místní poptávku", uvedla firma, zatímco Asie (bez Japonska) "zaznamenala znatelné zlepšení trendů".
Nejsilnější výkon pak zaznamenala divize selektivního maloobchodu, kde organický růst vzrostl meziročně o sedm procent. Z konkrétních značek dosáhla „pozoruhodného výkonu“ Sephora, poznamenal konglomerát a dodal, že Rhode – kosmetická řada založená modelkou Hailey Bieber – dosáhla rekordního uvedení na trh.
„V nejistém ekonomickém a geopolitickém prostředí zůstává skupina sebevědomá a bude pokračovat ve strategii zaměřené na neustálém zvyšování atraktivity svých značek, přičemž bude čerpat z autenticity a kvality svých produktů. V roce 2025 bude využívat své silné značky a talentu svých týmů, aby opět posílila svou globální vedoucí pozici v oblasti luxusního zboží,“ stojí v prohlášení společnosti.