MMF se dohodl s Argentinou na poskytnutí půjčky v objemu 20 miliard dolarů

Mezinárodní měnový fond (MMF) se dohodl s Argentinou na poskytnutí půjčky ve výši 20 miliard dolarů (460 miliard korun). MMF to uvedl ve svém prohlášení. Vládě ultraliberálního prezidenta Javiera Mileie se podle fondu podařilo dosáhnout výrazného pokroku ve stabilizaci argentinské ekonomiky. Půjčku ještě musí oficiálně schválit vedení MMF.



Podle argentinského tisku vláda požádala MMF o novou půjčku v prosinci. Dohoda má podle prohlášení MMF "odblokovat silný a více udržitelný růst" a pomoci Argentině se vyrovnat s nejistotou na mezinárodním poli. Výkonná rada fondu se podle prohlášení sejde v příštích dnech, aby podmínky půjčky, která bude trvat 48 měsíců, zvážila a schválila.



MMF v prohlášení zmiňuje "výrazný počáteční pokrok ve stabilizaci ekonomiky", který se podařilo argentinské vládě dosáhnout. Podle fondu latinskoamerická země zaznamenala rychlý pokles inflace, obnovu výrobní aktivity i zlepšení některých sociálních indikátorů.



Ultraliberální prezident Milei nařídil po vstupu do úřadu v prosinci roku 2023 výrazné rozpočtové škrty. Roční míra inflace klesla během jeho vlády z 211 na 66 procent. Podle kritiků měla však úsporná opatření výrazný dopad na obyvatelstvo.



Peníze Argentině poslouží pro obsluhu dluhu a pro posílení dolarových rezerv centrální banky. Podle ministra hospodářství Luise Caputa se vláda chce vyhnout devalvaci argentinského pesa, což by mohlo vést k opětovnému nárůstu inflace. Podle agentury AFP je už nyní Argentina největším dlužníkem MMF.