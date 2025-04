Výprodej amerických státních dluhopisů posílá dlouhodobé výnosy nahoru po celém světě

Investoři se snaží najít příčinu prudkého poklesu amerických státních dluhopisů, který se ve středu zrychlil, kvůli prudkému výprodeji údajně nejbezpečnějších aktiv na světě.

Zdálo se, že US Treasuries - tradičně považované za primární útočiště v dobách nepokojů - tento status ztrácejí kvůli obavám, že válka Donalda Trumpa proti globálnímu obchodu vyvolá stagflaci, která může zabránit snížení úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému.

Byly však uváděny i další důvody, proč se investoři odvracejí od amerického státního dluhu. Jako důvody poklesu dluhopisů byly uváděny také dislokace v oblíbeném obchodování hedgeových fondů, spekulace o zahraničním prodeji amerického dluhu a investoři, kteří se prostě zbavují všeho, co mohou, ve prospěch cenných papírů s kratší dobou splatnosti podobných hotovosti, protože riziková aktiva skomírají.

Rozsah nárůstu výnosů v tomto týdnu připomínal nárůst před téměř třemi lety, kdy bylo obchodníkům stále jasnější, že desetiletí trvající býčí trh s dluhopisy končí. Vyrovnal se úrovním, které byly naposledy zaznamenány během tržních otřesů na vrcholu obav z pandemie.

„Jedná se o požární výprodej státních dluhopisů,“ řekl Calvin Yeoh, portfolio manažer hedgeového fondu Blue Edge Advisors Pte. který prodává futures na 20 až 30leté státní dluhopisy. „Pohyby nebo volatilitu takového rozsahu jsem neviděl od chaosu pandemie v roce 2020.“





Podle údajů agentury Bloomberg vzrostl výnos 30letých státních dluhopisů až o 25 bazických bodů na úroveň, která byla nevídaná od listopadu 2023, a třídenní nárůst výnosů v jednom okamžiku tak byl největší od roku 2020.

Tento propad amerických dluhopisů se přenesl do vládního dluhu na mnoha rozvinutých trzích po celém světě, přičemž referenční výnosy v Austrálii, na Novém Zélandu a v Japonsku prudce vzrostly a futures na evropské dluhopisy se propadly.

Výnosy státních dluhopisů, jakožto globální dluhopisový benchmark, se často pohybují podle výnosů na ostatních trzích. Šířící se trend strmější křivky, kdy se výnosy s delší splatností vzdalují svým kratším protějškům, však může také poukazovat na očekávání pomalejšího hospodářského růstu a rychlejší inflace.

Na ostatních trzích se futures na americké a evropské akcie propadly, útočištné měny jako jen a švýcarský frank vyskočily a ropa ustoupila.



Obchodní válka



Středa znamenala další milník v obchodní válce, protože prezident Donald Trump přistoupil k zavedení tzv. recipročních cel, čímž zvýšil riziko šoku pro světovou ekonomiku. Uvaluje cla na Čínu ve výši až 104 % spolu s dovozními daněmi na zhruba 60 obchodních partnerů, kteří mají s USA obchodní přebytky.

Vyšší výnosy byly často uváděny jako potenciální vedlejší efekt amerických cel, ačkoli jiné sázky spojené s takzvanými Trumpovými obchody ztroskotaly.

Někteří investoři spekulovali, že správci globálních rezerv, například Čína, by mohli vzhledem k seismickému dopadu Trumpovy obchodní politiky přehodnotit své pozice v americkém vládním dluhu. Takový krok by byl silným signálem, že státní dluhopisy již nejsou starým útočištěm, ale takové obchodování se jen zřídkakdy telegrafuje v reálném čase.

Čína i Japonsko již nějakou dobu snižují držbu státních dluhopisů, alespoň podle oficiálních údajů.

„Čína je možná prodává v odvetě za cla,“ řekl Keničiro Kitamura, generální ředitel oddělení investičního plánování a výzkumu společnosti Meiji Yasuda v Tokiu. Pokladniční poukázky "se pohybují spíše kvůli politickým faktorům než kvůli nabídce a poptávce, takže zatím počkám a uvidím. V současné době je obtížné se do toho pouštět."

Globální pohyby



Japonské státní dluhopisy se propadly, přičemž výprodej se soustředil na dluh s delší splatností, protože zvýšená volatilita na trhu přiměla investory omezit svou expozici vůči kolísajícím výnosům. Na japonském trhu dluhopisů se začaly projevovat určité známky rozkolísanosti, když se investoři ocitli na vedlejší koleji v souvislosti se zvýšenou nejistotou ohledně obchodní války a toho, co to znamená pro politiku Bank of Japan.

A neobvykle oslabil i další tradiční americký přístav - dolar, a to navzdory růstu výnosů. To pomohlo zvýšit zisky dalších útočišť, jako je jen a švýcarský frank, které oba posílily o více než 1 %.

Přesto se ostatním dluhopisovým trhům dařilo lépe - futures na německé dluhopisy ve středu vzrostly.

„Extrémně nepřátelská cla na Čínu ve výši 100 %+ mohou vyvolávat velké obavy správců rezerv,“ uvedl Rajeev De Mello, globální makro portfolio manažer společnosti Gama Asset Management. „Evropské dluhopisy z toho těží a spread mezi USA a Německem se v uplynulém týdnu prudce posunul.“

Ne všichni si myslí, že státní dluhopisy ztratily svou atraktivitu. Leah Traub, peněžní manažerka společnosti Lord Abbett & Co., která spravuje aktiva v hodnotě 217 miliard dolarů, vzpomíná na jejich negativní korelaci s akciemi v březnu, kdy trhy reagovaly na obavy ze zpomalení růstu v USA. „V případě americké nebo globální recese si stále myslíme, že se investoři vrátí ke státním dluhopisům,“ řekla.

Výbuch bazických obchodů



Jiní vyjadřují obavy z rizika takového nárůstu výnosů státních dluhopisů. Výprodej připomíná situaci, kdy v roce 2020 došlo k rozvázání vysoce pákové sázky hedgeových fondů zvané basis trade, která využívá rozdílů mezi cenami hotovostních pokladničních poukázek a futures. To tehdy způsobilo záchvěv největšího dluhového trhu na světě.

Růst výnosů s delší splatností přišel spolu s menšími zisky jejich kratších protějšků po úterní neuspokojivé aukci tříletých dluhopisů. To je známkou toho, že obchodníci přesouvají prostředky do pozic podobných hotovosti.







Ukazatel implikované volatility státních dluhopisů se vyšplhal na nejextrémnější úroveň od října 2023. Kolísání měn je nejvyšší za poslední dva roky a index volatility akcií VIX dosáhl osmiměsíčního maxima.

„Na trhu amerických dluhopisů dochází k dočasné ‚stávce kupujících‘,“ uvedl Homin Lee, hlavní makrostratég společnosti Lombard Odier Ltd. v Singapuru. „Pokud se situace stane znepokojivější, americký Fed bude mít k dispozici některé nástroje, které může využít ke stabilizaci trhu.“



Zdroj: Bloomberg