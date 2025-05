ČNBlog: Jak dopadne vlna refixací a refinancování hypoték na české domácnosti?

Nemám obecně rád tu bagatelizaci, kdy se popisuje, že makroekonomicky je ten vliv zanedbatelný. Na mikro úrovni je to mnohdy zásadní. Co je ale nejhorší, má to výrazný strukturální efekt. Zjednodušeně řečeno se peníze zase přesunou z již (od covidu) drcených oborů jako gastro či kultura (obecně volný čas) do superziskových bankovních institucí a tedy i z velké míry do zahraničí jejich vlastníkům.

Pinturicchio