Bez překvapení. ČNB ponechala úrokovou sazbu na 3,5 procenta

Aktualizováno
Bankovní rada České národní banky (ČNB) na svém středečním měnovém zasedání naplnila očekávání trhu a rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 3,5 procenta. Rozhodnutí bylo jednomyslné, odhalil na následné tiskové konferenci guvernér Aleš Michl. Na stávající úrovni se záladní úroková sazba drží od května.
Analytici predikovali, že sedmičlenná rada nebude se sazbami hýbat, a to především kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům, zejména ve službách. Proti snižování sazeb hraje také oživený zájem o hypotéky, který dál tlačí ceny nemovitostí nahoru.
Michl na tiskové konferenci jejich slova víceméně potvrdil, když prohlásil, že je potřeba udržovat relativně přísnou měnovou politiku, protože v ekonomice nadále převažují rizika ve směru vyšší inflace. Konkrétně vyjmenoval zdražování potravin a služeb, oživení úvěrové aktivity na realitním trhu, přetrvávající rychlý růst mezd a dodatečný růst výdajů vládních institucí.
Příznivě naopak působí silný kurz koruny, který středu kolem 15:15 činil vůči euru 24,255. "Koruna už podle nás delší dobu těží z jestřábího postoje ČNB, který naznačuje udržení výrazně kladného úrokového diferenciálu k eurozóně. Dnešní zprávy by ji překvapit neměly," uvedl analytik Patria Finance Tomáš Vlk.
Bankovní rada nechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala na 4,5 procenta. Diskontní sazbu, na níž jsou navázané například penále za nesplácené úvěry, centrální banka drží na 2,5 procenta.