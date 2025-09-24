Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Bez překvapení. ČNB ponechala úrokovou sazbu na 3,5 procenta

Bez překvapení. ČNB ponechala úrokovou sazbu na 3,5 procenta

24.09.2025 14:30, aktualizováno: 24.9. 15:19
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Aktualizováno

Bankovní rada České národní banky (ČNB) na svém středečním měnovém zasedání naplnila očekávání trhu a rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 3,5 procenta. Rozhodnutí bylo jednomyslné, odhalil na následné tiskové konferenci guvernér Aleš Michl. Na stávající úrovni se záladní úroková sazba drží od května.

Analytici predikovali, že sedmičlenná rada nebude se sazbami hýbat, a to především kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům, zejména ve službách. Proti snižování sazeb hraje také oživený zájem o hypotéky, který dál tlačí ceny nemovitostí nahoru.

Michl na tiskové konferenci jejich slova víceméně potvrdil, když prohlásil, že je potřeba udržovat relativně přísnou měnovou politiku, protože v ekonomice nadále převažují rizika ve směru vyšší inflace. Konkrétně vyjmenoval zdražování potravin a služeb, oživení úvěrové aktivity na realitním trhu, přetrvávající rychlý růst mezd a dodatečný růst výdajů vládních institucí.

Příznivě naopak působí silný kurz koruny, který středu kolem 15:15 činil vůči euru 24,255. "Koruna už podle nás delší dobu těží z jestřábího postoje ČNB, který naznačuje udržení výrazně kladného úrokového diferenciálu k eurozóně. Dnešní zprávy by ji překvapit neměly," uvedl analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Bankovní rada nechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala na 4,5 procenta. Diskontní sazbu, na níž jsou navázané například penále za nesplácené úvěry, centrální banka drží na 2,5 procenta.

 

Čtěte více:

Průzkum: Téměř pětina Čechů má nyní hypotéku, stejný počet ji plánuje
23.09.2025 11:51
Průzkum: Téměř pětina Čechů má nyní hypotéku, stejný počet ji plánuje
Téměř pětina Čechů má v současnosti hypoteční úvěr, stejný počet ho d...
Revolut chce investovat 13 miliard dolarů do expanze, zvažuje koupi banky v USA
23.09.2025 16:28
Revolut chce investovat 13 miliard dolarů do expanze, zvažuje koupi banky v USA
Britská internetová finanční společnost Revolut hodlá v příštích pěti ...
Rozbřesk: Evropský průmysl hlásí další zádrhel
24.09.2025 9:05
Rozbřesk: Evropský průmysl hlásí další zádrhel
Ekonomika eurozóna nadále přešlapuje na místě. Alespoň tak hovoří záři...
Vítr se obrací: Orsted slaví dílčí vítězství nad Trumpovou administrativou
24.09.2025 10:13
Vítr se obrací: Orsted slaví dílčí vítězství nad Trumpovou administrativou
Akcie společnosti Orsted výrazně vzrostly poté, co americký soud povol...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.09.2025
17:44„Pokřivený“ trh a porouchané hodiny ukazující dvakrát denně správný čas
17:19MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o nezměněné výši SREP kapitálového požadavku pro rok 2026
16:07ČNB beze změny, pro-inflační rizika brání dalšímu poklesu sazeb
15:46Traders Talk: Fed, AI a čínské akcie. Býčí trh může být teprve v polovině
15:10Akcie v USA ještě čeká růst, pak hrozí propad jako v roce 1929, varuje expert
14:30Bez překvapení. ČNB ponechala úrokovou sazbu na 3,5 procenta
12:53JTPEG Croatia Financing I, a.s.: Oznámení o předčasném splacení dluhopisů
12:12Micron zveřejnil silný výhled díky rostoucí poptávce tažené rozvojem AI data center  
11:58Evropa lehce slábne, Amerika však naznačuje zlepšení. ČNB korunu nepřekvapí  
11:22Alibaba navyšuje investice do AI, akcie vystřelily na čtyřleté maximum
10:24Předvolební nálada v tuzemské ekonomice nejlepší od roku 2022
10:20TOMA, a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025 konsolidovaná
10:13Vítr se obrací: Orsted slaví dílčí vítězství nad Trumpovou administrativou
9:05Rozbřesk: Evropský průmysl hlásí další zádrhel
8:51Powell varuje před složitou cestou, Trump posiluje rétoriku vůči Rusku a ČNB má jasno  
8:39Šéf Fedu signalizoval opatrný přístup k dalšímu snižování úroků
6:07Yardeni: P/E kolem 25 by už hodně připomínal rok 1999
23.09.2025
17:31J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
17:09Obchodované společnosti za poslední desetiletí výrazně změnily své chování. Má to vliv i na „vysoké“ valuace
16:28Revolut chce investovat 13 miliard dolarů do expanze, zvažuje koupi banky v USA

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět