Trump odstartoval mohoutnou rally na Wall Street; Tesla +7 %

Americké akciové trhy během prvního obchodního dne v tomto týdnu strmě rostly. Na konci minulého týdne poslal Donald Trump akciové trhy hluboko do červených čísel, když přišel se zprávou, že doporučuje na EU od 1. června uvalit 50% cla. Během víkendu ale navrhnul, aby byla 50% cla odložena do 9. července. Toto uklidnění situace přineslo indexu S&P 500 2% růst, což představuje nejvyšší zhodnocení za poslední dva týdny. Ještě o něco lépe si vedl technologicky laděný index Nasdaq 100 . Dobrou náladu na trzích podpořilo izveřejnění indexu spotřebitelské důvěry v USA, který v květnu nečekaně prudce vzrostl na 98, zatímco analytici v průměru očekávali pouhých 87,1 b. Tento index, který klesal pět měsíců v řadě, zaznamenal nejvyšší nárůst za poslední čtyři roky.



Zmírnění obav z celní války přineslo vysoké zisky technologickému sektoru v čele s akciemi , které rostly o více než 6 %. Poslední čísla o prodejích v Evropě nebo Číně však byla velice slabá. Za první čtyři měsíce tohoto roku prodala v Evropě o 39 % méně než loni. V Číně za prvních osm týdnů 2Q zaznamenala pokles prodejů svých aut o 23 %. Co tedy kromě pozitivního tržního sentimentu stálo za silným růstem akcií této automobilky? Mohly to být také zprávy o tom, že Elon Musk se vrací od svých politických povinností zpět do své společnosti, kde udělá vše pro to, aby současnou neutěšenou situaci zlepšil.