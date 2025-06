Slabší makroekonomická data stlačila výnosy dolů

Americká makroekonomická data dnes tlačila výnosy dluhopisů dolů. Data tak opět přihřály spekulace o tom, že by FED mohl snižovat sazby více, než se původně čekalo. Fed by tak svými kroky mohl zkusit minimalizovat riziko recese v USA.

Jedná se zejména o dnešní reporty ADP nezaměstnanosti a ISM ve službách, reporty ukazují, zpomalení ve službách a pomalejší než očekáváné najímaní nových zaměstnanců. Investoři také dle nových reportů očekávají dvě snížení sazeb ze strany Fedu v roce 2025. Další důležitý report z trhu práce dostaneme už v pátek. Podle analytiků by se mělo opět potvrdit zpomalení růstu nových zaměstnanců, ale míra nezaměstnanosti by měla zůstat stabilní. Opět jsme dnes dostali náznak toho, že přestože cla Donalda Trumpa pořádně ani nestačila vstoupit v platnost, tak ekonomiku vystrašila. Dollar Tree varoval investory, že zisk ve druhém fiskálním čtvrtletí by mohl být až o 50 % menší než minulý rok, společnost toto prohlášení uvádí zejména v souvislosti s celní politikou administrativy prezidenta Trumpa.

Sérií špatný zpráv si dnes prošla společnost CrowdStrike, které ztratila 5,7 %. Investoři nejprve reagovali na reportované výsledky společnosti, ke kterým se následně přidala vlna snížení doporučení ze strany analytiků. Společnost poté také informovala, že byla ze strany úřadů a vyšetřovatelů požádána o součinnost s prověřením několika obchodů, které uzavřela se svými zákazníky, přestože se nejedná o okamžitě negativní zprávu, tak obavy posunuly akcie společnosti opět o něco níže a prodlužily tak dnešní negativní náladu.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +0,04 %, NASDAQ 100 +0,27 % a Dow Jones -0,13 %.